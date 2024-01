Frustrato al Manchester United: l’affare lo fa il Napoli

Il giocatore è molto frustrato al Manchester United e il Napoli potrebbe presto concludere l’affare: ecco tutti i dettagli

Il Napoli è alla costante ricerca di rinforzi in questa sessione di mercato. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è prendere nuovi giocatori per rivoluzionare la rosa già da adesso e puntare con decisione al quarto posto. E’ una stagione drammatica per i partenopei, eliminati anche dalla Coppa Italia con un roboante 0-4 allo stadio Maradona subito contro il Frosinone.

Il presidente del club sa bene anche che servono dei rinforzi anche ai piani alti e cerca un nuovo direttore sportivo oltre che, ovviamente, un allenatore.

E’ altrettanto chiaro che il Napoli voglia dei rinforzi giovani, in grado di adattarsi a qualsiasi contesto è che in futuro possano essere delle opzioni valide. Tra questi figura anche un giocatore scontento al Manchester United, che da poco si è liberato di Jadon Sancho, tornato al Borussia Dortmund.

Si tratta di Isak Hansen-Aaroen, centrocampista norvegese all’occorrenza anche trequartista e centravanti. Classe 2004, oggi gioca nella formazione riserve dei Red Devils e ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Vorrebbe avere opportunità in prima squadra, cosa che non sta accadendo ed è per questo che si sente molto frustrato.

Isak Hansen-Aaroen vuole lasciare il Manchester United: Napoli, che occasione

Secondo quanto riferito dal ‘Manchester Evening News’, Isak Hansen-Aaroen ha dei grossi dubbi sul proprio futuro. Il Manchester United gli ha offerto un rinnovo del contratto di quattro anni e mezzo, ma il centrocampista norvegese vorrebbe garanzie tecniche. Non vuole più giocare per la formazione riserve, ma avere chance in prima squadra agli ordini di Erik Ten Hag.

Ci sono però dei problemi da affrontare. Il Manchester United è una squadra che preferisce affidarsi a giocatori più esperti e difficilmente accetterà le richieste di Hansen-Aaroen. Ed è per questo che il divorzio tra le parti può concretizzarsi. Sul giocatore c’è forte il Napoli, che ha manifestato un interesse, così come Ajax e Atletico Madrid.

E’ possibile che il Manchester United venda Hansen-Aaroen già in questa sessione di mercato, ma inserirebbe una clausola di recompra che sarebbe abbastanza bassa. Un’opzione che non piace per niente a De Laurentiis, che non prende giocatori per valorizzarli per altri.

Sarà molto interessante capire quale sarà il futuro del centrocampista norvegese. Quel che è certo è che non vuole più continuare così, ma essere protagonista e affermarsi in una grande squadra. Per sapere se sarà lo stesso United, il Napoli o qualcun’altra, bisognerà attendere.