Insigne-Bernardeschi, doppio ritorno: arriva l’annuncio

Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, sbarcati a Toronto nell’estate del 2022, sono pronti a tornare in Italia: è arrivato anche l’annuncio

Viaggiare è uno dei grandi piaceri della vita perché ti dà la possibilità di vedere nuovi posti, certamente, conoscere culture diverse da quella di appartenenza, e spesso staccare da una routine sempre uguale a sé stessa. Ai calciatori capita spesso di farlo per lavoro, ma c’è qualcuno che decide anche di trasferirsi in un altro continente per sperimentare nuove sensazioni e vivere avventure differenti.

È il caso, per esempio, di Federico Bernardeschi, ex esterno della Juve, e di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, che nel 2022 hanno scelto di continuare la loro carriera lontano dall’Italia, sbarcando in Canada per giocare con il Toronto. Non è stata solo l’opportunità di cambiare totalmente prospettiva professionale, ma una scelta vita e molte cose che la riguardavano – l’esterno classe 1991 era molto legato al mondo azzurro, ad esempio.

Per entrambi non è stato tutto rose e fiori, anche per una nostalgia umana e lavorativa che ha iniziato a fare capolino. Per questo motivo ora si parla tanto di fare ritorno in Europa, più precisamente nel Paese in cui sono nati e cresciuti, ovviamente l’Italia.

I diversi calendari tra l’Europa e l’America offrono l’opportunità di arrivare anche solo per qualche mese, come fatto da David Beckham ormai diverse stagioni fa. Ma sarà il caso anche di Bernardeschi e Insigne?

Bernardeschi, Insigne e il loro ritorno in Italia: come stanno le cose

Ne ha parlato il noto procuratore, Andrea D’Amico, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Sull’ex Juve, ora accostato proprio ai bianconeri, ha detto: “Penso che sia legato all’incrocio con Kostic, potrebbe arrivare in prestito. Ora il Toronto inizierà il ritiro pre-campionato, vediamo cosa succede”. Quindi, in questo caso, qualche possibilità di rivedere il talento ex Fiorentina in Serie A c’è.

Ma per Insigne le cose sembrano stare in maniera decisamente diversa. D’Amico ha chiarito: “Penso non tornerà“. I rumors che volevano l’ex Napoli alla Lazio, dove avrebbe ritrovato Maurizio Sarri, o alla Fiorentina sembrano quindi destinati a svanire nel nulla. A 32 anni, e con 96 gol in 336 presenze totalizzate in dieci anni con la maglia dei campioni d’Italia in carica, l’ultimo ricordo del fantasista italiano in Serie A rischia di essere come il primo: legato all’essenza e all’amore indissolubile per gli azzurri.