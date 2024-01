Kvaratskhelia rompe con il Napoli: scelto il futuro

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe dire addio al Napoli durante la prossima sessione estiva di calciomercato: quattro top club alla finestra.

Sono tanti i problemi del Napoli in questa stagione, ma ce n’è uno in particolare che pesa enormemente. Si è spenta la luce intensa di Khvicha Kvaratskhelia, che nella passata stagione aveva era stato uno dei protagonisti assoluti della fantastica cavalcata Scudetto. Il georgiano ha smarrito la bussola, perché ora si trova in una squadra senz’anima.

I suoi cinque gol in diciotto gare di Serie A non soddisfano i tifosi partenopei, i quali pretendono molto di più da uno dei loro beniamini. Ad ogni modo, l’esterno d’attacco georgiano non ha un’esperienza tale da riuscire a reagire nel migliore dei modi in una situazione così complicata. La truppa guidata da Walter Mazzarri rischia seriamente di non centrare la qualificazione in Champions al termine dell’annata sportiva in corso.

Sarebbe un fallimento colossale, di conseguenza è meglio non dare per scontata la permanenza del classe 2001 in quel di Napoli. A questo proposito continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate dall’agente del calciatore, Mamuka Jugeli. Quest’ultimo, parlando con un media del suo paese, ha smentito le voci inerenti ad un possibile trasferimento del suo assistito in Arabia Saudita.

Al contrario, il procuratore sostiene che invece Osimhen andrà a giocare proprio nella Saudi Pro League, ma il bomber nigeriano ha reagito malissimo attaccando apertamente Jugeli su Instagram. L’agente, inoltre, ha specificato che Kvaratskhelia accetterebbe eventuali offerte proveniente da alcuni top club come Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona o Manchester City.

All’interno di contesti così prestigiosi il gioiello georgiano potrebbe crescere ulteriormente, raggiungendo vette superlative. D’altronde, l’ex Dinamo Batumi ha il potenziale per diventare un top mondiale e le frasi di Mamuka Jugeli, inevitabilmente, non sono passate inosservate.

Calciomercato Napoli, dal Real Madrid al Manchester City: Kvaratskhelia può dire addio in estate

Strapparlo al Napoli, però, non sarà di certo una passeggiata. Il patron Aurelio De Laurentiis non è disposto a trattare di fronte a proposte economiche inferiori ai 90-100 milioni di euro. Il futuro del ragazzo è assolutamente nelle mani della società campana, dato che la scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2027.

Qualche big europea potrebbe convincersi a puntare su Kvaratskhelia ed investire una grossa somma di denaro al fine di assicurarsi le sue prestazioni. Un profilo del genere, per forza di cose, stuzzica la fantasia di molte squadre, poiché potremmo avere a che fare con una futura star del calcio internazionale.

Lo scenario preoccupante relativo al mondo Napoli spinge il classe 2001 verso altri lidi. La sensazione, dunque, è che il ciclo in maglia azzurra sia destinato a finire nel giro di qualche mese. La Serie A è un campionato di seconda fascia e purtroppo trattenere i grandi talenti a lungo è praticamente impossibile.