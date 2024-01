Mercato Napoli, arriva il difensore: intesa sulla formula col Chelsea

Mercato Napoli, sono ore decisive per il futuro dei partenopei. La vittoria con la Salernitana è servita a ridare un minimo di serenità ma ora servono innesti. C’è la svolta per il colpo in difesa, che può arrivare proprio dal Chelsea. In tal senso, con gli inglesi sembra esserci anche una sorta di intesa sulla formula.

Il Napoli, come è noto, ha un disperato bisogno di rinforzi. La situazione in classifica in campionato mette la società nelle condizioni di intervenire in maniera massiccia per salvare il salvabile in una annata in cui ci si aspettava sicuramente di più. Non si può più commettere alcun errore, né in campo né fuori. Il primo reparto al quale mettere mano è probabilmente la difesa ed in tal senso è stato scelto il primo innesto importante. Può arrivare, infatti, dal Chelsea a condizioni a dir poco vantaggiose per Aurelio De Laurentiis. C’è, infatti, un accenno di intesa per la formula di questo affare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Mercato Napoli, affondo per il difensore

Sono diversi i profili che il Napoli sta seguendo per puntellare la linea difensiva, troppo spesso bucata dagli attacchi avversari e troppo poco solida. Per questo si segue Theate, ex Bologna, per il quale però non mancano le alternative.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri stanno ancora seguendo gli sviluppi della situazione relativa a Trevoh Chalobah, fratello proprio dell’ex Napoli che potrebbe dunque fare da sponsor a questo affare. Con i londinesi non dovrebbe essere difficile trovare la quadra, dal momento che c’è la volontà di cederlo anche in prestito.

Il Napoli torna su Chalobah del Chelsea: le ultime

Classe 1999, nell’ultimo periodo, soprattutto con l’arrivo di Pochettino in panchina, sembra essersi fermato il suo percorso di crescita. Nonostante la giovane età, ha una discreta esperienza internazionale. Ha, infatti, giocato anche con il Lorient, misurandosi con il calcio francese, oltre che aver fatto tutta la trafila nelle Nazionali inglesi giovanili. Adesso Chalobah è un obiettivo del Napoli, che conosce anche la disponibilità del Chelsea a cederlo in prestito, magari con diritto di riscatto. I rapporti tra i club sono buoni e potrebbero agevolare l’operazione in questione.