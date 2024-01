Napoli, De Laurentiis ha il nuovo centravanti: sostituirà Osimhen

Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il Napoli: il presidente azzurro presto avrà il nuovo centravanti, sostituirà Victor Osimhen

Il destino di Victor Osimhen al Napoli pare segnato. L’attaccante nigeriano con tutta probabilità lascerà al termine di questa stagione il capoluogo campano, nonostante il ricco rinnovo firmato nemmeno un mese fa. Probabilmente la società lo metterà sul mercato per ricavare quanto più possibile dalla sua cessione. Non ci sono più margini per vederlo in azzurro.

Anche perché stanno montando casi su casi che riguardano l’attaccante. Quasi si contano più mal di pancia che reti in questa sciagurata stagione non solo per il nigeriano ma per tutto il Napoli. Dopo Tik Tok e polemiche varie, l’ennesimo caso ha visto il bomber attaccare l’agente di Kvaratskhelia reo di dichiarazioni in cui parlava di un Osimhen in procinto di andare via dal Napoli.

Le parole usate sono state fin troppo pesanti, anche volgari, per un’uscita che probabilmente poteva essere risparmiata.

Segno di una situazione poco tranquilla che coinvolge la sfera Napoli anche se attualmente Osimhen è lontano, in quanto impegnato con la Nigeria nella preparazione alla coppa d’Africa. Sembra comunque essere scontato l’addio a fine stagione, De Laurentiis non riesce più a gestirlo.

Dopo aver incassato una bella cifra dalla sua cessione, il patron azzurro si sta guardando intorno per cercare un nuovo bomber dalla prossima estate.

Il centravanti individuato risponde al nome di Armando Broja, già seguito in passato. I partenopei punteranno sull’attaccante albanese del Chelsea, in uscita dal club di Premier League. Classe 2001 si parla un gran bene di questo ragazzo, dal fisico possente e che secondo molti ha un futuro da predestinato.

De Laurentiis ha il nuovo centravanti: sostituirà Osimhen

Fin qui la sua carriera è andata avanti tra alti e bassi, non sempre riuscendo a fare la differenza tanto è vero che i blues spesso l’hanno mandato a farsi le ossa in prestito prima al Vitesse poi al Southampton.

Tornato alla base, cioè a Londra, il giocatore non sta trovando lo spazio che desiderava ed è probabile, a questo punto, che a fine stagione possa essere venduto in maniera definitiva.

La crescita avuta a inizio carriera si è come arenata e ha bisogno di una nuova esperienza che gli ridia vitalità. Il Napoli può acquistarlo e farne un perno del proprio attacco per una cifra non troppo alta.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI