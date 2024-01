Napoli rifiutato: si trasferisce alla Juventus

Una batosta totale per il club di De Laurentiis in sede di mercato: no secco, il futuro del calciatore sarà alla Juventus

Pare passata una vera e propria eternità dallo storico terzo Scudetto della sua storia: ma il Napoli, soltanto sette mesi dopo la festa che ha fatto felici milioni di tifosi azzurri, si ritrova a vivere una situazione assolutamente inaspettata.

Nessuno avrebbe potuto prevedere il rendimento di una squadra che l’anno scorso dominava in lungo e in largo, tanto in Serie A – dove non c’è mai stata gara nella corsa al tricolore – quando in Champions League. Ad ogni modo dopo la tremenda gestione Garcia, i partenopei con un pizzico di nostaglia hanno riaccolto uno dei tecnici che ha portato il Napoli per anni nel cuore: Walter Mazzarri.

Anche l’attuale allenatore del Napoli, però, non sembra riuscire a capire dove effettivamente sia il problema dei campioni d’Italia che in troppe circostanze si sono ritrovati a fare i conti con sconfitte assolutamente inattese. Per questa ragione la sessione di gennaio ha il compito di dare una grossa mano alla dirigenza campana nella ricerca dei giusti rinforzi, dopo la firma di Mazzocchi.

In tal senso, però, non arrivano affatto buone notizie perché i grandi rivali della Juventus sembrerebbero sempre più vicini ad un clamoroso sorpasso. Un’operazione, quella coi bianconeri, già pianificata: ed il rifiuto ai campioni d’Italia ha lasciato di stucco lo stesso De Laurentiis.

Altro che Napoli: firma subito con la Juve

La Juventus ha un’impellenza in particolare che a gennaio ma anche giugno proverà a colmare con una serie di acquisti mirati. Occhi a centrocampo, reparto nel quale pure il Napoli potrebbe perdere Zielinski a parametro zero. Ed uno dei profili avvicinati per gennaio ai colori azzurri è sfumato definitivamente.

Si tratta di Manu Konè, talento del Borussia Monchengladbach che il Napoli ha provato a portare subito alla corte di mister Mazzarri ma senza successo. Il forte centrocampista francese, 22 anni, ha ufficialmente rifiutato l’ipotesi azzurra e di mezzo c’è proprio la Juventus. Pare infatti che il calciatore, sotto contratto con i tedeschi fino al 30 giugno 2026, abbia già raggiunto un accordo verbale con la società di Torino.

Per la prossima estate, infatti, Konè potrebbe essere uno dei primissimi colpi che Giuntoli ha intenzione di portare a Vinovo per concedere dei ricambi ad Allegri o a chi – eventualmente – rimpiazzerà il tecnico alla Juventus.