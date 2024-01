Napoli, triplo colpo dopo Mazzocchi: annuncio pazzesco

Il Napoli potrebbe fare una clamorosa tripletta sul mercato, Aurelio De Laurentiis valuta tre futuri big per gli azzurri

I tifosi del Napoli sognano sul mercato, la squadra campana dovrà riscattarsi dopo un girone d’andata da incubo. La sessione invernale potrebbe spingere così gli azzurri verso nuovi obiettivi.

La riscossa dei campioni di Italia passa soprattutto dagli acquisti. L’arrivo di Mazzocchi non basta di certo per risollevare la squadra.

Walter Mazzarri sta lavorando con pazienza, questa finestra di gennaio potrebbe regalargli qualche soddisfazione in più se De Laurentiis aumenterà il passo rispetto alla concorrenza.

Un annuncio, in particolare, è analizzato con particolare attenzione su quelli che potrebbero essere i prossimi tre colpi per il Napoli. Gente di esperienza e qualità sarebbe l’ideale per rilanciare gli azzurri, i nomi proposti fanno già sognare la piazza.

Napoli, tre big pronti per il riscatto

La società campana potrebbe cambiare il destino della Serie A con tre calciatori di grande impatto. Sono tre i calciatori emergenti che darebbero una grande mano agli azzurri, calciatori consigliati a De Laurentiis in un post: Koopmeiners, Ngonge e Beukema.

I tre calciatori stanno disputando una grande stagione, meriterebbero senza dubbio una chance in una big come il Napoli. Il consiglio a De Laurentiis è arrivato direttamente su X dal giornalista Maurizio Pistocchi, che avrebbe così proposto questi tre profili sicuri per risalire la china in Serie A.

L’atalantino è l’uomo del momento, la doppietta a San Siro in Coppa Italia ha aumentato le pretendenti su di lui, ma per strapparlo agli orobici servirà un’offerta di almeno 50 milioni di euro. La concorrenza è tanta, dalla Juve dell’ex Giuntoli passando per i club di Premier League che monitorano con attenzione la situazione.

Il Napoli, rispetto ai bianconeri, ha un vantaggio in più da poter utilizzare: è il club con la maggiore liquidità. La cessione estiva di Kim ha portato un bel po’ di denaro in cassa, a ciò si aggiunge la recente partenza di Elmas al Lipsia con altri 25 milioni da incassare e reinvestire proprio sul mercato.

Pistocchi ha consigliato anche l’attaccante del Verona Ngonge e il centrale Beukema: più facile arrivare al primo, gli scaligeri stanno un po’ cedendo i loro pezzi migliori e il Napoli potrebbe fare un blitz decisivo offrendo una decina di milioni. I profili che conoscono la Serie A restano comunque in pole, preso l’ex Sassuolo Traore e quasi Barak dalla Fiorentina.