Napoli, un flop totale: ceduto in Giappone

Il giocatore è stato un flop totale e adesso è stato addirittura ceduto in Giappone: grossa novità in casa Napoli

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per consegnare a Walter Mazzarri dei rinforzi per risalire in classifica al più presto. Non sarà semplice senza una figura dirigenziale di alto livello, ma Aurelio De Laurentiis vuole provarci ugualmente. Intanto, però, i partenopei preferiscono concentrarsi sul campo, senza avere troppa fretta per chiudere i colpi che servono.

Anche perché questi colpi può capitare che si rivelino sbagliati. E’ il caso di un giocatore a lungo seguito dal Napoli che è finito a giocare in Giappone dopo essersi rivelato un flop.

Si tratta di Ola Solbakken, che il Napoli aveva messo nel mirino per sostituire il partente Hirving Lozano già a gennaio dell’anno scorso. La Roma, però, è stata più lesta dei partenopei e infatti l’esterno offensivo norvegese aveva scelto l’offerta di Tiago Pinto fino al 30 giugno 2027.

Mai scelta fu più errata per Solbakken e per la Roma. L’avventura insieme è durata soltanto sei mesi, prima che l’attaccante norvegese venisse ceduto in prestito all’Olympiakos negli ultimi giorni di mercato dell’estate 2023. Un prestito che ha permesso alla Roma di incassare 1,5 milioni, ma che è stato subito interrotto dal club greco.

Napoli, il vecchio obiettivo Solbakken va in Giappone

L’esperienza in Grecia per Solbakken è stata drammatica, con soltanto otto partite disputate tra campionato ed Europa League e nessun gol o assist siglato. Una situazione che l’attaccante norvegese ha ritenuto essere insostenibile, con il prestito subito interrotto e il ritorno immediato a Roma.

Ma nella Capitale non c’è posto per Solbakken ed ecco che il club giallorosso ha deciso subito di accettare l’offerta dell’Urawa Red Diamons, un prestito fino alla fine della stagione. Per l’ex Bodo Glimt sarà l’occasione di riprendere uno stato di forma accettabile per poi rilanciarsi in un campionato più competitivo.

Proprio in Giappone avrà la possibilità di giocare con un suo connazionale, Marius Hoibraten. Per il Napoli, invece, la consapevolezza di non aver puntato su un giocatore che poi si è rivelato un flop. Solbakken, con il senno del poi, forse si sarà pentito di aver scelto la Roma.

I partenopei adesso guardano al futuro e non hanno la minima intenzione di puntare sull’attaccante norvegese. La lista di Micheli è molto lunga e la speranza per De Laurentiis è che non venga sbagliata come la scorsa sessione di mercato.