Napoli, un’altra beffa per De Laurentiis: stavolta è il Milan a trionfare

Una pedina seguita dal Napoli sul fronte calciomercato sarebbe finita nuovamente nel mirino del Milan: possono spuntarla subito i rossoneri

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis presenta delle problematiche evidenti. I protagonisti della storica cavalcata Scudetto continuano a rendere di gran lunga al di sotto delle aspettative e ciò, inevitabilmente, influisce non poco sul rendimento generale della squadra partenopea.

Ad ogni modo, è assolutamente necessario riprendere la retta via il più in fretta possibile. Altrimenti arrivare in Champions diventerà una vera e propria impresa. La dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso sta lavorando alacremente per potenziare fin da subito la rosa a disposizione.

In tal senso, servirebbe senza dubbio un innesto di spessore nel reparto difensivo, poiché si sente ancora parecchio l’assenza di Kim. Natan non dà sufficienti garanzie: il brasiliano per il momento si è rivelato un acquisto tutt’altro che azzeccato, di conseguenza è difficile pensare che il Napoli possa puntare su di lui in futuro.

Oggi manca una guida per la retroguardia, qualcuno che sia in grado di fare la differenza potenzialmente in ogni fase del match e che sappia trascinare il gruppo anche quando la strada diventa decisamente in salita. Insomma, in poche parole si avverte eccome la mancanza di un leader e Kim lo era per davvero. La volontà della società campana, però, non è cambiata nel frattempo.

L’intenzione del club è continuare a puntare sui giovani talenti che potrebbero crescere a tal punto da aumentare in maniera notevole il loro tasso di rivendibilità. Khvicha Kvaratskhelia è il caso simbolo di questa filosofia di mercato, tant’è che nell’estate del 2024 l’attaccante georgiano potrebbe consentire al Napoli di incassare ben 90 se non pure 100 milioni di euro da un’eventuale cessione.

Calciomercato Napoli, c’è anche il Milan su Vitik: affare da 10 milioni

Tornando alla difesa, uno dei profilo che stuzzicano maggiormente la fantasia di De Laurentiis è quello di Martin Vitik, calciatore classe 2003 di proprietà dello Sparta Praga. Tra qualche giorno Vitik raggiungerà la soglia dei 21 anni di età, dunque la carta d’identità è decisamente dalla sua parte.

Gli azzurri lo seguono a distanza, ma sembra che anche il Milan sia sulle sue tracce. I rossoneri lo hanno già monitorato nei scorsi e ora non è da escludere che si convincano ad affondare il colpo, visto che pure il ‘Diavolo’ deve fare i conti con una situazione alquanto preoccupante in difesa.

In tutto ciò lo Sparta Praga vorrebbe non meno di 10 milioni di euro per privarsi già a gennaio del suo gioiello, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2026. Ma il Milan preferirebbe spendere meno soldi. Il Napoli rimane alla finestra, non resta che attendere ulteriori sviluppi.