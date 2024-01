Osimhen vs Kvaratskhelia, il Napoli cede entrambi: prezzi e destinazioni

Il Napoli potrebbe cedere sia Kvaratskhelia che Osimhen. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli èun’altra squadra rispetto a quella della scorsa stagione, con le prestazioni delle due stelle principali della squadra, Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, al di sotto delle aspettative.

L’anno scorso abbiamo assistito ad una stagione fantastica per entrambi, telecomandati dalla panchina da Luciano Spalletti . Il georgiano ha collezionato un numero infinito di dribbling, mentre l’attaccante nigeriano ha segnato 31 goal totali, battendo il suo record personale.

Quest’anno va invece tutto storto e il nervosismo regna sovrano all’interno dello spogliatoio dei partenopei. I risultati non arrivano e alcune dichiarazioni possono essere interpretate male. È capitato alcuni giorni fa con le parole dell’agente di Kvara, il quale ha parlato del futuro del suo assistito facendo una netta differenza con le possibili destinazioni di Victor Osimhen.

Il centravanti azzurro non ha gradito e non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto, pubblicando una storia su Instagram molto polemica. Secondo alcune indiscrezioni, entrambi sarebbero destinati a lasciare il Napoli a breve.

Osimhen e Kvaratskhelia: dove potrebbero finire le stelle del Napoli

Dopo lo screzio tra Victor Osimhen e l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, sottolineando ancora una volta una grande difficoltà nella gestione di questa stagione.

I due calciatori si chiariranno quando Victor tornerà dalla Coppa d’Africa, ma per tutti e due potrebbe essere vicino il momento dell’addio al club partenopeo. Dopo aver trionfato e aver conquistato il terzo Scudetto, Osimhen e Kvaratskhelia potrebbero salutare De Laurentiis tra pochi mesi.

Anche se le parole dell’agente del fantasista georgiano hanno fatto infuriare Victor Osimhen, l’interesse di alcuni club arabi è reale e potrebbe trasformarsi in un’offerta ufficiale a luglio.

In estate sarà attivata la clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro che consentirebbe ad De Laurentiis di portare a casa l’ennesima plusvalenza del suo ventennio a Napoli. È difficile rinunciare ai soldi degli arabi e questo discorso vale sia per il club che per il calciatore nigeriano.

Il discorso è diverso per Kvaratskhelia. Il suo agente ha sottolineato quanto sia importante per lui restare in Europa, quindi il georgiano accetterà soltanto proposte provenienti dai top club europei.

Sembra che Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City siano sulle sue tracce, ma gli altri club difficilmente resteranno a guardare, soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto.

De Laurentiis potrebbe ottenere almeno 80 milioni attraverso la sua cessione, incassando più di duecento milioni all’inizio della prossima sessione di mercato. I tifosi sperano che entrambi restino a Napoli, ma sono fiduciosi sul fatto che la società investa i ricavi delle possibili cessioni per portare in azzurro altri campioni.