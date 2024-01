Serie A: svolta Samardzic, deciso il suo futuro

Lazar Samardzic è uno dei nomi più cercati in questo calciomercato. Il suo futuro sembra essere ormai deciso e non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Deciso il futuro di Samardzic? Difficile in questo momento avere una risposta molto chiara e sono in corso tutte le valutazioni del caso considerando che le richieste sono diverse.

Ma, secondo quanto riferito da Relevo, il futuro di Samardzic in questo calciomercato è ormai deciso. Naturalmente fino a quando non si hanno certezze tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine sarà davvero così oppure no.

Calciomercato: deciso il futuro di Samardzic, i dettagli

La presenza dal 1′ di Samardzic contro la Fiorentina non garantisce una sua permanenza in bianconero. Cioffi ha ribadito la sua volontà di utilizzare il calciatore fino a quando è a disposizione e da parte del serbo c’è stata la disponibilità. Naturalmente tutto può ancora succedere nei prossimi quindici giorni e vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca. Si tratta di un qualcosa che, come detto in precedenza, è destinato a tenere banco ancora per diverso tempo.

Stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, la Juventus non vorrebbe affondare il colpo in questo momento e, quindi, la permanenza a Udine durante la sessione del calciomercato non è da escludere. Resta da capire se il cartellino sarà ancora dei friulani oppure Giuntoli riuscirà ad acquistarlo e lasciarlo un prestito alla corte di Cioffi per trovare continuità.

Naturalmente è una ipotesi da valutare nei prossimi giorni e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Di certo può succedere ancora di tutto e vedremo cosa accadrà in una vicenda che tiene banco ormai da tempo.

Mercato: per Samardzic si allontanano Juventus e Napoli

In questo calciomercato si è parlato molto di Juventus e Napoli, ma alla fine Samardzic potrebbe restare all’Udinese almeno fino a giugno. Si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e, quindi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro su questa vicenda.