Wanda Nara primo piano bollente: lato A straripante

La showgirl argentina è più sexy che mai: l’ultima istantanea pubblicata su Instagram fa impazzire i fan di Wanda Nara

Sono anni che il nome di Wanda Nara risuona con grande forza nel mondo dello spettacolo. Una donna dalla straripante bellezza che settimana dopo settimana delizia i suoi tantissimi fan con delle foto clamorose: e qualche ora fa la showgirl argentina ha davvero esagerato.

Salita alle luci della ribalta per il matrimonio (e soprattutto successivo divorzio) con l’ex attaccante Maxi Lopez, Wanda Nara è oggi una delle più quotate showgirl e modelle in ambito internazionale. È felicemente sposata con Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter ora in forza al Galatasaray. I due, la cui unione due anni fa è stata ‘minacciata’ dal tradimento del calciatore con la modella China Suarez, non sono mai stati ora come ora tanto innamorati e uniti.

La bellezza di Wanda Nara è cresciuta di pari passo con la sua sfavillante carriera. Ha condotto l’ultima edizione di ‘Masterchef Argentina‘, non senza chiacchiericci e pettegolezzi nei suoi confronti. Ma la modella argentina si è tolta una grande soddisfazione proprio recentemente partecipando e vincendo al fianco del professionista Pasquale La Rocca l’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘.

Wanda Nara, scollatura troppo piccante: fan in delirio

Il terreno sul quale Wanda Nara riesce con grande semplicità a monopolizzare l’attenzione di tutti è sicuramente quello social. Si pensi che su Instagram la sua affezionatissima fan base ha recentemente toccato quota 16,8 milioni di followers: un seguito davvero strepitoso che è destinato ad aumentare nei prossimi mesi.

Wanda la scorsa estate ha letteralmente tappezzato i social con i suoi scatti a dir poco roventi nei quali le forme della showgirl sudamericana la facevano da padrone. Ed ora la storia si è ripetuta, visto che l’utima foto pubblicata proprio su Instagram – direttamente da un viaggio con la famiglia in Messico – ha lasciato con la bocca spalancata milioni di uomini e donne.

Wanda è seduta in macchina, occhiali scuri e borsetta al seguito: ciò che però ha stupito è il suo generosissimo dècolletè. Una scollatura illegale e senza pari che ha costretto i fan dell’argentina ad un inevitabile zoom per ammirare centimetro dopo centimetro tutta la sua strabordante bellezza.

Un fisico statuario contornato da curve esplosive più che mai: la bellezza della moglie di Icardi ha stupito ancora una volta tutti, facendo incetta di likes e commenti positivi (alcuni davvero troppo coloriti) a testimonianza del grande affetto che Wanda riceve giorno dopo giorno dal web.