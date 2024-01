“Andrà alla Juventus”: l’annuncio arriva in diretta da Napoli

La rivelazione di calciomercato è decisamente clamorosa e arriva da Napoli: colpo da urlo della Juve e azzurri al tappeto

Vincere aiuta a vincere ed è per questo che in casa Juventus c’è sicuramente grande ottimismo per il prosieguo di stagione. Un’annata tutt’altro che semplice, invece, per i campioni d’Italia in carica. Il Napoli, lontano parente della spettacolare corazzata plasmata da Spalletti, vive momenti di grande tensione.

Quattro punti nelle ultime sei giornate, eliminazione per mano del Frosinone in Coppa Italia ed un Walter Mazzarri – traghettatore arrivato a rimpiazzare il disastro Garcia – che è finito pesantemente nel mirino delle critiche. Chi lo Scudetto ce l’ha sul petto non se la passa bene e per tale ragione Aurelio De Laurentiis è pronto a spingere il piede sull’acceleratore del mercato, già entro la fine del mese di gennaio.

Una strategia che, parallelamente, va avanti anche per il club di Torino, desideroso di tenersi stretto il secondo posto in campionato e – chissà – punterà proprio ad un tricolore che da anni non si veste di bianconero. In tal senso, come già accaduto in passato, Napoli e Juve sono destinate a sfidarsi anche in sede di calciomercato: e per i campioni d’Italia in carica non sono in arrivo buone notizie.

Svolta e annuncio: firmerà con la Juventus

Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ è intervenuto il giornalista Valter De Maggio che si è concentrato proprio su Napoli e Juventus e le scelte di mercato che presto coinvolgeranno le due big del nostro calcio.

Si parla con insistenza di Antonio Conte che, tra l’altro, era presente nella sfida nella quale i granata hanno letteralmente demolito la squadra di Mazzarri: “Non mi faccio influenzare perché Conte vive a Torino”, ha detto De Maggio smorzando le voci sul possibile approdo dell’ex Commissario tecnico in estate proprio al posto di Mazzarri. “Torna di moda Barak, sembra il mercato che fece Giuntoli”, ha dichiarato il giornalista rivelando – poi – un colpo sfumato per gli azzurri: “Ci hanno provato per Tiago Djalò ma il calciatore andrà alla Juventus“.

Un grande smacco per gli azzurri visto che il 23enne, che in passato per pochi mesi ha vestito senza grandi successi la maglia del Milan. L’annuncio di De Maggio, di fatto, conferma le voci degli ultimi giorni che hanno parlato di una trattativa virtualmente già chiusa tra l’entourage del difensore del Lille (in scadenza a giugno) e la dirigenza juventina.