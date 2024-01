Pazza idea per l’attacco: Firmino in Serie A

Roberto Firmino sembra essere pronto a lasciare l’Arabia Saudita. C’è una squadra di Serie A pronto ad accogliere l’attaccante in questo calciomercato.

Dall’Arabia prosegue la fuga dei calciatori. Dopo la decisione di Benzema, anche Roberto Firmino sembra essere intenzionato a lasciare il campionato saudita per iniziare una nuova esperienza in Europa.

Secondo quanto riferito da 7gold, c’è una big di Serie A sulle tracce di Firmino e l’ipotesi più probabile è quella di un possibile arrivo in questo calciomercato. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro.

Calciomercato: Firmino in Serie A, ecco con chi firma

Roberto Firmino in Serie A rappresenta una pazza idea anche se non semplice da avversarsi. L’ex Liverpool, infatti, ha un ingaggio importante e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure no. Di certo la strada è ancora lunga e può succedere di tutto e non è da escludere neanche la possibilità da parte del club arabo di aiutare dal punto di vista economico.

Le ultime indiscrezioni parlano di un Bologna fortemente interessato a Firmino in questo calciomercato. I parametri economici non consentono di arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo, ma Thiago Motta sogna in grande e non possiamo escludere un sacrificio da parte della società per accontentare il proprio tecnico e alzare ancora l’asticella.

Vedremo se alla fine ci potrà essere il tanto atteso via libera oppure assisteremo ad un passo indietro per questioni economiche. La strada è assolutamente lunga e può succedere praticamente di tutto. Il Bologna sogna in grande e vuole piazzare un colpo importante soprattutto in vista della seconda parte della stagione.

Firmino è finito nel mirino del Bologna in ottica calciomercato invernale. Si tratta di un colpo sicuramente importante se messo a segno, ma per il momento si tratta più di una ipotesi che altro considerando anche l’alto ingaggio. Di certo Thiago Motta è pronto ad accoglierlo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.