Napoli: salta Traore, c’è un nome nuovo

A sorpresa il Napoli potrebbe non prendere Traoré. I partenopei sono pronti a portare in terra partenopea un nome nuovo. Ecco i dettagli.

Testa alla Supercoppa, ma anche sul mercato. Le idee di ADL sono molto chiare e con il quarto posto alle porte i partenopei hanno voglia di sognare in grande e per farlo servono dei rinforzi importanti.

Nei giorni scorsi si era parlato molto di un arrivo di due centrocampisti, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, ADL potrebbe regalare un altro giocatore in quel ruolo in questo calciomercato visto che per Traoré le visite mediche sembrano essere molto lontane anche se per il momento non si hanno certezze.

Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli è al lavoro per rinforzare il centrocampo e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Nei giorni vi abbiamo parlato di Barak e Traoré, ma per quest’ultimo ci sono delle frenate. Il discorso è stato rinviato a dopo la Supercoppa a causa dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. I media confermano che ADL non ha intenzione di sbagliare più e per questo motivo si vuole prendere qualche giorno in più prima di affondare il colpo e dare rinforzi a Mazzarri.

Stando alle ultime indiscrezioni, lo stop di Traoré sembra aprire la strada all’arrivo di Mangala. Il centrocampista è ideale per il vice Anguissa e il Nottingham non si opporrà alla sua cessione. L’ipotesi che sta prendendo piede è quella di chiudere Mangala-Barak nel giro di poco tempo e valutare con attenzione l’ex Sassuolo.

Nessuna fretta, come detto in precedenza, ma scelte ragionate per non sbagliare come fatto in estate. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se alla fine si arriverà alla fumata bianca. Le prime ufficialità sono attese dopo la Supercoppa, ma non è da escludere qualche chiusura in anticipo.

Ultime Napoli: Mangala resta un obiettivo

Il Napoli non molla la pista Mangala in questo calciomercato e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Traoré piace molto, ma le sue condizioni non convincono. E quindi vedremo come si muoverà la società per consentire a Mazzarri di poter puntare al quarto posto per salvare una stagione iniziata nel peggiore dei modi.