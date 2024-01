Confermato l’assalto del Napoli: 30 milioni di euro

Trenta milioni di euro: è stata questa la cifra offerta dal Napoli per regalare un grande rinforzo a Mazzarri

Una sessione di calciomercato importante per il Napoli: la società azzurra, visto come sta andando la stagione (squadra fuori dalla lotta al titolo ed eliminata in Coppa Italia), ha bisogno di intervenire in maniera importante per migliorare la rosa a disposizione di Mazzarri.

Il rendimento di alcuni calciatori, la pressoché certa partenza di altri come Zielinski e l’assenza di Anguissa ed Osimhen impegnati in Coppa d’Africa, impongono alla società importanti riflessioni in termini di mercato.

Tra i reparti da rinforzare troviamo la difesa che, rispetto alla passata stagione (complice anche l’addio di Kim), ha perso di solidità: i partenopei avevano messo nel mirino Dragusin, centrale del Genoa e giocatore fondamentale per aiutare i rossoblù a raggiungere la salvezza. In questa prima parte di stagione, il classe 2002 è stato uno degli imprescindibili nel sistema di gioco di Gilardino.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, con diverse squadre ad aver messo gli occhi sul ragazzo. Tra queste anche il Napoli, ma alla fine è stato il Tottenham ad averla spuntata (per 30 milioni bonus inclusi) e per Dragusin si apre un nuovo capitolo della sua carriera all’interno del campionato più bello d’Europa. L’agente del difensore ha voluto raccontare uno scenario interessante in merito all’interesse del Napoli.

I campioni d’Italia ci hanno provato fino alla fine per portare Dragusin alla corte di Mazzarri: a tal proposito sono molto interessanti le parole dell’agente del difensore. “Il Napoli è stata la società più concreta” a testimoniare di come i partenopei abbiano fatto di tutto per aggiudicarsi le prestazioni di uno dei difensori più forti della prima parte di stagione.

Dragusin, parla l’agente: “Il Napoli è stata la società più concreta”

L’agente di Dragusin ha poi continuato: “Radu non voleva andare in un’altra squadra italiana“. Un gesto sicuramente apprezzato dai tifosi del Genoa nonostante l’addio del difensore rischia di essere un problema piuttosto serio per il proseguo del campionato dei rossoblù. Dichiarazione anche sull’interesse, last minute, del Bayern Monaco: “L’ultimo giorno prima di partire si era presentato il Bayern Monaco“.

Due squadre di Serie A e due big del calcio europeo: Dragusin è stato, senza ombra di dubbio, tra i giocatori più richiesti di questa sessione di mercato con il Tottenham capace di essersi assicurato un difensore in grado di rinforzare la rosa degli Spurs.