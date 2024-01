Dal Napoli alla Fiorentina: affare fatto

Dal Napoli alla Fiorentina, il calciatore è pronto a unirsi al club viola dopo tanti rumors di calciomercato. Italiano risolve un grosso problema

Il calcio è fatto spesso di emergenze e opportunità, e a volte le une sono la diretta conseguenza dell’altra e anche le mosse sul calciomercato. È così che la Fiorentina, nella parte centrale della sessione di gennaio, ha identificato un profilo che poteva far comodo a Vincenzo Italiano in un momento cruciale della stagione.

Forse non se ne parla poi così tanto, ma i toscani sono in corsa su tutti i fronti e con ottimi risultati. Oltre al percorso europeo e al piazzamento di pregio in campionato – nel gruppone dopo le prime della classe -, sono riusciti ad andare avanti anche in Coppa Italia, con buone possibilità di accedere nuovamente alla finale. Ciò implica la necessità di avere una rosa lunga in tutti i ruoli e, proprio per questa ragione, la dirigenza ha ormai chiuso l’arrivo di Marco Davide Faraoni.

Non è assolutamente un profilo nuovo, sconosciuto alla Serie A. Dopo i primi scampoli di carriera con l’Inter di Claudio Ranieri, è diventato uno specialista del ruolo di esterno destro, pur non rispettando le attese ad altissimi livelli. Il Verona l’ha amato, e viceversa, ma ora era arrivato il momento di separarsi dopo una prima parte di stagione non eccezionale. Ed è arrivata la Fiorentina, a chiudere i giochi.

Lo voleva il Napoli, Faraoni se ne va alla Fiorentina: il retroscena

I veneti, come riportato da Gianluca Di Marzio, hanno deciso di chiudere l’operazione con la Viola in prestito, e quest’ultimi avranno la possibilità di riscattare il laterale al termine della stagione. Prima di loro si era mosso con convinzione il Napoli, anche in quel caso per allungare la rosa, ma alla fine è stato preferito Mazzocchi e non se n’è fatto più nulla.

L’emergenza della Fiorentina era ancora più stringere. Italiano ha perso Dodò, il titolare in quella posizione, a causa di un brutto infortunio e il solo Michael Kayode, giovanissimo e con poca esperienza per giunta, non ce l’avrebbe fatta da solo fino alla fine della stagione, con tutti gli impegni che sono in calendario.

Faraoni, quindi, sarà un’alternativa di pregio sulla fascia destra, con la possibilità di mettere in luce le sue caratteristiche nel gioco di Italiano. Il terzino ritroverà l’Europa e avrà un’altra chance importante in carriera: non è stato il Napoli, ma la Fiorentina è pronto ad accoglierlo.