Dal Napoli alla Juve: Giuntoli ingordo, non solo Samardzic

Cristiano Giuntoli torna a gelare il Napoli: Samardzic non basta, così il Football director è pronto a far godere i tifosi della Juventus

Una rivalità che da ormai anni va avanti e coinvolge appassionatamente le tifoserie di Napoli e Juventus. Il duello tra azzurri e bianconeri si è spesso riversato ben oltre i confini del rettangolo verde: uno scenario destinato a ripetersi anche nell’attuale sessione di calciomercato.

Un gennaio bollente per i colori bianconeri visto che l’ex direttore sportivo dei campioni d’Italia, Cristiano Giuntoli, è pronto a riservare ben più di una sorpresa ai tifosi della Juventus.

Massimiliano Allegri ha già espressamente richiesto dei rinforzi affinché il sogno Scudetto, ormai già sfumato per il Napoli, possa rimanere vivo per i colori bianconeri. Dopo il colpo Tiago Djalò che sistemerà la retroguardia per molti anni, la Juve è pronta a fare sul serio soprattutto a centrocampo.

Un reparto che ha subito batoste belle grosse e che sicuramente vedrà uno o due colpi già per il mese di gennaio. D’altro canto la situazione in tal senso, in casa partenopea, è molto simile: il ds Meluso è alla ricerca di un colpo proprio a centrocampo visto che Piotr Zielinski, pilastro assoluto del Napoli, con ogni probabilità saluterà a parametro zero al termine della stagione andando all’Inter.

Ma tornando in casa Juve, Giuntoli sta già pianificando una doppietta da urlo che metterebbe letteralmente in ginocchio la società di Aurelio De Laurentiis: entro fine mese, oltre Samardzic, è atteso un nuovo scippo agli azzurri.

Giuntoli fa doppietta: nuovo schiaffo al Napoli

Il giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’ Florian Plettenberg ha rivelato in esclusiva, su ‘X’, quella che pare essere la strategia della Juventus per il nuovo centrocampista. Dal sorpasso al Napoli per uno dei nomi preferiti dal club partenopeo al capolavoro, ancora in canna, pianificato dal ds juventino.

Orel Mangala piace molto al Napoli ma anche al Galatasaray che sembrerebbe essersi mosso con un’offerta concreta per strappare il talento belga al Nottingham Forest. Anche Napoli e Juve, come anticipato, si starebbero muovendo in tal senso spingendo per la firma del classe 1998.

Ad ogni modo, l’inserimento concreto del club piemontese potrebbe, come ormai già virtualmente accaduto per Samardzic, stendere definitivamente la dirigenza napoletana. Giuntoli non è intenzionato ad accontentarsi ed i muscoli di Mangala, entro fine mese, farebbero parecchio comodo ad Allegri.

Il centrocampista, con un passato tra le file dello Stoccarda, ha collezionato fino a questo momento 18 presenze tra campionato e coppe con la maglia del Nottingham Forest con 1 rete in archivio.