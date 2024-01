Mbappe al posto di Osimhen: rivoluzione totale

Victor Osimhen e Kylian Mbappe possono essere protagonisti di un intreccio di mercato molto interessante: al via la rivoluzione

Victor Osimhen si trova in Coppa d’Africa per portare al coronamento del sogno la sua Nigeria, che non vince la competizione dal 2013. E’ una stagione molto travagliata per il centravanti del Napoli, che ha vinto il Pallone d’Oro africano, ma è stato anche protagonista di alcuni episodi particolari.

Come per esempio il ‘TikTok gate’ oppure il litigio via social con l’agente di Kvaratskhelia dopo il rinnovo del contratto. Un rinnovo che porta l’attaccante nigeriano a guadagnare circa 10 milioni fino al 2026 con una clausola rescissoria da 130 milioni.

Una clausola che serve a cautelare De Laurentiis in caso di offerta in arrivo, con Osimhen che quasi certamente lascerà il Napoli a fine stagione. E può essere uno dei protagonisti degli intrecci di mercato che riguardano il futuro di Kylian Mbappe.

L’attaccante francese è in scadenza di contratto, può ancora esercitare l’opzione di rinnovo con il PSG, ma il pressing del Real Madrid è molto forte. Però Florentino Perez è consapevole di poter rimanere di nuovo con un pugno di mosche in mano ed è qui che entra in ballo Osimhen.

Osimhen come piano B: il Real Madrid studia l’alternativa a Mbappe

Secondo quanto riferito da ‘Football transfers’, il Real Madrid sta valutando Victor Osimhen come alternativa a Kylian Mbappe per rinforzare l’attacco. Alcuni dirigenti dei Blancos, infatti, ritengono che il colpo che porterà all’attaccante francese sia troppo caro tra ingaggio monstre e vari bonus alla firma.

Mentre per Osimhen si dovrebbe ‘soltanto’ pagare una super clausola e offrirgli un ingaggio relativamente normale, o comunque in linea agli altri Galacticos. Il fulcro, però, è che il centravanti nigeriano rappresenta quel bomber vero che il Real Madrid non ha da quando è andato via Benzema.

Ed è proprio quello che cerca il Real Madrid. Joselu è stato un ripiego e la rosa non può sostenere un altro anno con Bellingham alle spalle di due giocatori ‘leggeri’ come Vinicius e Rodrygo, con Brahim Diaz pronto a subentrare. Serve altro e Osimhen rappresenta tutto questo.

Inutile sottolineare quanto subito Osimhen accetterebbe un trasferimento al Real Madrid. Si tratterebbe di un coronamento di un sogno per un ragazzo partito dai bassifondi di Lagos e desideroso di prendersi il mondo. L’Italia l’ha già presa la scorsa stagione con lo Scudetto e magari vincerà anche la Coppa d’Africa. La sensazione è che il tempo al Napoli sia finito, con buona pace di Mbappe.