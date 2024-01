Accordo col Napoli, il presidente conferma: “Firma in queste ore”

Oltre ad essere una delle società più attive sul fronte delle entrate, il Napoli sarebbe tornato a concentrarsi anche sulle uscite in questo calciomercato, come difatti confermato dalle parole del presidente in una recente uscita pubblica.

Di questa trattativa se n’è parlato tanto nel corso degli ultimi giorni, ad un certo punto si credeva addirittura che si potesse anche giungere ad un punto di non ritorno, ma le parti coinvolte sono per fortuna riuscite a trovare un accordo per il bene del ragazzo.

Nelle prossime ore dovrebbe anche arrivare l’ufficialità di questa cessione del Napoli, come per l’appunto spoilerato dal presidente della squadra che senza mezzi termini ha detto: “Firma in queste ore“.

Calciomercato Napoli: cessione confermata

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, prossimo ad ufficiale una cessione dopo l’uscita quanto trapelato nelle scorse ore. Da tempo si parlava del fatto che il giocatore fosse scontento in azzurro e che avesse voglia di cambiare area per mettere in mostra le sue qualità, volontà che presto verrà esaudita considerato l’accordo per la sua cessione.

Nelle prossime ore dovrebbero essere messe a posto tutte le carte che porteranno poi il club di Serie A ad ufficializzare l’acquisto del ragazzo dal Napoli, ma come anticipato le parole del presidente difatti valgono già come tale, almeno in maniera ufficiosa.

Stando dunque a quanto svelato dal presidente Danilo Iervolino ai microfoni di Radio KissKiss Napoli questo pomeriggio, nelle prossime ore Alessandro Zanoli diventerà un nuovo calciatore della Salernitana.

Napoli, Zanoli alla Salernitana: le parole di Iervolino

Zanoli alla Salernitana è oramai cosa fatta, manca davvero solo l’ufficialità da parte del club campano ma nelle prossime ore dovrebbe essere “risolta” anche questa situazione. A confermare la buona riuscita dell’operazione direttamente il presidente dei granata Danilo Iervolino, che parlando di calciomercato ai microfoni di Radio KissKiss Napoli si è lasciato scappare questa notizia.

Il numero uno della Salernitana alla nota emittente radiofonica campana ha infatti detto: “Siamo alle fasi finali di questa trattativa, Zanoli in queste ore dovrebbe anche firmare. Abbiamo raggiunto l’accordo col Napoli, tutto apposto. E’ un giocatore fortissimo che aspettiamo a braccia aperte, anche perché è giovane ed ha le motivazioni alle stesse. Sono sicuro che ci darà una grande mano“.

Zanoli come Mazzocchi, ma a maglie inverse: i dettagli

Con qualche giorno di ritardo rispetto all’arrivo di Mazzocchi a Napoli, Alessandro Zanoli compirà il viaggio inverso rispetto al laterale di Barra firmando con la Salernitana in questo calciomercato. Il terzino italiano è però uno dei migliori prodotti del vivaio azzurro, motivo per il quale De Laurentiis ci punta tanto, ed ecco spiegata la formula del suo trasferimento in granata.

Stando alle ultime notizie, infatti, Zanoli si trasferirà alla Salernitana in semplice prestito secco, così da fare la giusta esperienza per tornare in estate a Napoli ancora più carico e pronto a giocarsi un posto da titolare.