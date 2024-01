Scintille Juve-Napoli: ecco cosa sta succedendo

Il duello tra Napoli e Juventus non finisce mai: ancora scintille per gli obiettivi del mercato di gennaio.

Napoli e Juventus, un duello senza fine: non solo sul campo. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha perso occasione per attaccare il suo ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Prima le battute sulla sua “juventinità”, grande oggetto di polemiche, e poi i tentativi di sminuire la sua figura. Ma ovviamente i duelli tra azzurri e bianconeri non finiscono qui.

Da quelli sul campo, con le due sconfitte su due nella passata stagione per Allegri, alla gara di questo campionato, dove la Juventus ha battuto il Napoli. Oggi la Juve contende lo scudetto all’Inter, mentre il Napoli rimane in cattive acque nonostante il successo allo scadere contro la Salernitana. Ma è ancora il mercato a essere oggetto di sfida tra le due società.

Era inevitabile che il passaggio del ds Cristiano Giuntoli, otto anni al Napoli, alla Juventus avrebbe portato una convergenza sugli obiettivi di calciomercato. E infatti le due società si stanno contendendo Lazar Samardzic dell’Udinese: il Napoli ha l’accordo con i friulani, ma non col giocatore. E Giuntoli si è inserito per tentare il centrocampista in vista della prossima estate.

Da capire chi la spunterà, anche se il serbo sembra preferire i bianconeri. E poi si è parlato anche di un altro gioiello conteso, Teun Koopemeiners dell’Atalanta: già cercato dal Napoli con insistenza la scorsa estate.

Il presidente De Laurentiis è arrivato a offrire fino a 45 milioni di euro all’Atalanta, ma la risposta è sempre stata negativa. Probabilmente, l’olandese è rimasto nei pensieri del presidente azzurro anche per la prossima estate, ma a quanto pare dovrà fare i conti proprio con la Juventus. A Giuntoli (che appunto lo aveva cercato quando lavorava con il Napoli) punta proprio a “RoboKoop” per rinforzare il centrocampo, e probabilmente si aprirà un altro duello.

Ma oltre a Samardzic e Koopmeiners è spuntato un altro giocatore conteso: si tratta del belga Orel Mangala, che gioca in Premier League nel Nottingham Forest.

Il classe 1998 è un centrocampista centrale, ruolo che sia la Juventus che il Napoli stanno monitorando. Si profila un altro duello, per provare a fare questo colpo in prestito già per gennaio.

Per il belga 18 presenze nel girone di andata e un gol. Il Nottingham Forest non dovrebbe cederlo volentieri, in quanto punta alla salvezza senza volersi indebolire, ma Juve e Napoli sgomiteranno per il colpo a centrocampo.