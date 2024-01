UFFICIALE c’è la lesione: Napoli-Barcellona a rischio

Infortunio non banale per il l’attaccante che rischia di saltare Napoli-Barcellona, andati degli ottavi di finale di Champions League

Non è una stagione semplice per il Napoli: i partenopei faticano ad avere una continuità di risultati importanti e, in campionato, l’obiettivo principale è quel quarto posto da raggiungere a tutti i costi. Sono due le possibili svolte per i ragazzi di Mazzarri: la Supercoppa ma soprattutto l’ottavo di finale di Champions con il Barcellona.

Doppio confronto non semplice da vincere ma passare, qualificandosi ai quarti, porterebbe non poca fiducia nell’ambiente dei campioni in carica. L’andata contro i Bluagrana si giocherà il prossimo 21 febbraio al Maradona: si può ipotizzare, già da ora, uno stadio tutto esaurito e un popolo pronto a dare il massimo per trascinare i propri beniamini all’impresa.

Il Barcellona, in questa stagione, sta vivendo di alti e bassi ma resta una squadra con tanta qualità e una serie di giocatori abili a cambiare il match in qualsiasi momento. Xavi, per l’andata di Champions League, rischia di perdere una pedina fondamentale. Stiamo parlando di Raphinha, classe 1996 e infortunatosi in Supercoppa.

Raphinha ha realizzato 4 gol e 7 assist in 20 partite tra tutte le manifestazioni, Numeri di un certo peso e che dimostrano la sua importanza all’interno del sistema di gioco di Xavi.

Raphinha, Napoli a rischio: il Barcellona trema

Il problema accusato nel corso della semifinale di Supercoppa, contro l’Osasuna, non è gravissimo ma comunque serio. “Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadra Raphinha hanno rivelato che ha una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”. Una notizia non semplice da digerire (considerando anche l’infermeria piuttosto piena) perché mette a serio rischio la presenza dell’esterno offensivo nell’andata degli ottavi.

L’eventuale assenza di Rapinha rappresenterebbe una buona notizia per il Napoli che, in questo momento, non ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. L’esterno offensivo, con la sua rapidità, può mettere in difficoltà qualsiasi reparto arretrato: il big match del Maradona è ancora piuttosto lontano ma, complice anche la situazione di classifica dei partenopei, il match assume (fin da ora) grande importanza.

Xavi spera di recuperare alcune delle principali pedine ma appare piuttosto complicato riuscire ad avere, tra i convocati, un giocatore dalle qualità di Raphinha che l’estate scorsa avrebbe potuto lasciare il Barcellona. Fu accostato anche allo stesso Napoli, nelle stesse settimane in cui De Laurentiis provava a portare in azzurro Luis Enrique.