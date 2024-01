Balotelli al Napoli: l’indirizzo che porta SuperMario all’ombra del Vesuvio

Il club azzurro vive un momento di profonda difficoltà e ora tornano di moda i rumors sull’ex centravanti della Nazionale.

Il Napoli di Luciano Spalletti è un lontano ricordo e per certi versi a pochi mesi dallo scudetto il club di De Laurentiis vive il peggior momento della sua storia recente. La zona Champions non è cosi vicina e la squadra – priva di Anguissa e Osimhen (impegnati in Coppa d’Africa) – affronterà i prossimi impegni tra mille difficoltà.

Nel derby di campionato contro la Salernitana gli azzurri hanno conquistato i tre punti solo nel finale, una vittoria rocambolesca ma che regala solo morale alla truppa di Mazzarri. I prossimi giorni serviranno alla società per intervenire sul mercato e De Laurentiis è letteralmente ‘on fire’ da questo punto di vista; dopo Mazzocchi e Hamed Traorè (oggi le visite), il club partenopeo potrebbe fare ulteriori colpi di calciomercato e rinforzare la rosa in tutti i reparti.

La priorità resta la difesa dove serve ancora un centrale di livello, la retroguardia orfana di Kim dall’estate non convince e la società cerca un nome di livello. Poi anche il centrocampo dopo l’addio di Elmas andrà rinforzato – almeno numericamente – e nelle ultime ore c’è una nuova suggestione che fa sognare i tifosi. Questa suggestione ha il nome e cognome di ‘Super’ Mario Balotelli, un calciatore da sempre accostato ai colori azzurri.

Calciomercato Napoli, ora Balotelli è possibile

Il calciatore solo qualche giorno fa è intervenuto durante una delle consuete dirette su Twitch ed ha aperto alla possibilità di vestire la maglia del Napoli, anzi possiamo dire che si è letteralmente offerto alla società di De Laurentiis. Finora il patron azzurro non ha mai aperto alla possibilità di prendere Super Mario, ma c’è un piccolo indizio che invece apre a tutto ciò. I tifosi azzurri attendono e occhio a clamorosi colpi di scena.

Nelle ultime ore i bookmakers hanno drasticamente abbassato la quota del passaggio di Balotelli a Napoli, un colpo che lascerebbe a bocca aperta. La quota è crollata, al momento è a 9, ma il passaggio è in netto calo e questo mostra quanto ci sia fiducia sul buon esito della trattativa. Balotelli attualmente gioca in Turchia, tra le fila dell’Adana Demirspor, ma ha più volte espresso il desiderio div tornare in Italia. Ci sono stati diversi accostamenti in merito, ma nulla di particolarmente serio, i tifosi azzurri attendono e chissà che l’arrivo di Balotelli in azzurro possa regalare entusiasmo per un girone di ritorno a gran livello.