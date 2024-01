Serie A, cambio in panchina: arriva l’ex di Inter e Chelsea

Gennaio è un mese ricco di sorprese anche per il futuro: salta la panchina in Serie A, pazza idea con l’ex Inter e Chelsea

Una pazza idea in Serie A per puntare su profili a sorpresa in panchina. Ecco l’intreccio decisivo con il cambio di rotta improvviso: contatti in corso per scegliere il prossimo allenatore davvero a sorpresa.

Un momento decisivo per pensare al futuro con profili a sorpresa. Nuovi contatti in vista per puntare in alto rivoluzionando così la guida tecnica: cambio immediato in panchina per puntare in alto. La Serie A guarda con attenzione anche ad allenatori di categorie inferiori, com’è successo già in passato prima di consacrarsi nel calcio che conta. Ecco l’ultima idea proveniente dalla cadetteria con un tecnico già esperto che conosce le dinamiche del calcio internazionale.

Serie A, la pazza idea: può arrivare subito

L’indiscrezione è stata lanciata pochi minuti fa dall’edizione odierna di Tuttosport: ecco la verità a galla con l’intreccio decisivo per la sua prima esperienza assoluta in Serie A.

Il Torino intende cambiare pelle dicendo addio all’allenatore croato Ivan Juric. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Davide Vagnati si è messo già in azione per portare alla guida del Torino l’allenatore del Venezia dei record, Paolo Vanoli. Ci sono stati tanti contatti anche con l’agente dell’ex Inter e Chelsea, Andrea D’Amico, che l’ha seguito quando era un ragazzino che militava in Serie A. Vanoli è stato protagonista come ct delle nazionali giovanili azzurre per poi far parte dello staff della Nazionale di Ventura.

Successivamente ha seguito anche Conte come collaboratore al Chelsea diventando suo assistente tecnico anche all’Inter. Anche il Bologna lo sta seguendo nelle ultime settimane visto che il club emiliano non è sicuro di trattenere Thiago Motta.

Il Venezia sta vivendo un sogno quando si è seduto lui in panchina: ha rischiato anche la retrocessione in Serie C con i suoi predecessori, ma l’allenatore lombardo si è guadagnato un prolungamento fino al 2024 per gli ottimi risultati ottenuti. Il contratto di Juric è in scadenza a giugno e così Vanoli resta in pole per sostituire l’esperto allenatore croato.