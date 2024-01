Dal Napoli alla Juve, Giuntoli ha piazzato il colpo

Giuntoli è pronto all’ennesimo capolavoro di mercato ai danni del Napoli: gli azzurri restano ancora a mani vuote

Sarà un gennaio sicuramente scoppiettante quello che, tra campo e calciomercato, coinvolgerà le grandi società del calcio italiano. In primo piano, con esigenze ed una classifica assolutamente differente, Juventus e Napoli.

I bianconeri sono lanciatissimi verso lo Scudetto, in un testa a testa con l’Inter che promette scintille fino all’ultimo. Nonostante la scorsa campagna acquisti non abbia registrato squilli per il gruppo bianconero, questo gennaio sta già riservando sorprese. Non è il caso del Napoli, in grossa difficoltà in campionato dopo aver distrutto ogni tipo di concorrenza appena un anno fa nella corsa Scudetto.

Ne è passata di acqua sotto i ponti e adesso Aurelio De Laurentiis, dopo il mea culpa fatto riguardo alle scelte estive, è chiamato a fare molto di più del solo acquisto di Mazzocchi. L’intreccio di mercato dal Napoli alla Juventus è già stato scritto e sta per vedere vincitrice la società di Torino: e non è la prima volta.

Il grande protagonista di gennaio sarà sicuramente Cristiano Giuntoli, chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente alla Juventus: ed il colpo in arrivo lascerà tanto amaro in bocca agli azzurri.

Juve, schiaffo al Napoli: colpo a gennaio

Secondo quanto viene riportato da ‘Calciomercato.it‘, Tiago Djalò è virtualmente un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore lascerà il Lille, con il quale era in scadenza il 30 giugno 2024, per approdare immediatamente in maglia bianconera.

La macchina organizzativa si è già attivata, con il giorno per visite mediche e firme che sarebbe già stato deciso. Tra oggi e domani il talento lusitano sarà a Torino per sottoporsi all’iter medico e successivamente firmare il contratto con la sua nuova squadra. Il difensore dovrebbe firmare un contratto quadriennale da 2,5-3 milioni all’anno con la Juventus.

Un’operazione studiata nei minimi dettagli con Giuntoli grande protagonista: già un anno e mezzo fa il direttore sportivo aveva provato a portare il 23enne portoghese al Napoli, in un affare che non è mai decollato concretamente. Adesso, per gli azzurri, una pesantissima beffa: perché sin da subito la squadra di Mazzarri si troverà contro quello che a tutti gli effetti avrebbe potuto essere uno dei rinforzi di questo mercato di riparazione.

Alla Juve costerà 3 milioni il cartellino di Djalò: cifre sicuramente alla portata della società di Aurelio De Laurentiis. Giuntoli ci ha messo lo zampino ed il suo ex club è di fatto stato anticipato: un nuovo colpo di qualità per la difesa di Massimiliano Allegri.