Dimissioni Mazzarri: l’annuncio spiazza il Napoli

È possibile che Walter Mazzarri lasci il Napoli presentando le dimissioni? Questa voce sta prendendo piede nel capoluogo partenopeo, ecco tutti i dettagli

Walter Mazzarri non è riuscito a dare al Napoli la scossa che in città e nel club speravano. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, la squadra ha iniziato a perdere posizioni in classifica e adesso è fuori dai primi quattro posti. La qualificazione in Champions League è fondamentale, come più volte ha spiegato anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Nonostante le scuse pubbliche del patron e una inaspettata ammissione di colpe, molti tifosi e addetti ai lavori chiedono le dimissioni di Walter Mazzarri.

La squadra è confusa, non ha un’idea di gioco e tutto passa per i piedi di Khvicha Kvaratskhelia. Per questo motivo, l’allenatore di San Vincenzo ha subito forti attacchi e l’idea che possa dimettersi è diventata sempre più realistica nelle ultime ore.

Nel corso di Campania Sport, programma televisivo in onda da tanti anni su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha chiesto con forza le dimissioni di Mazzarri.

L’allenatore toscano ha ottenuto poche vittorie fino ad ora e il Napoli è stato già eliminato in Coppa Italia. La sconfitta per 4-0 in casa contro il Frosinone ha rappresentato uno dei momenti più umilianti dell’era De Laurentiis.

Umberto Chiariello contro Mazzarri: “Si deve dimettere”

Chiariello accusa Mazzarri di non aver dato la svolta che tutti si aspettavano, trasformando il Napoli in una squadra che non riesce più a segnare o a dominare le partite, come faceva un anno fa. Secondo il giornalista napoletano, le prestazioni sono insoddisfacenti e la richiesta di dimissioni è stata esplicita: “Lui si deve dimettere, è venuto per dare una mano, ma non è in grado di darla”. Parole pesanti, che sicuramente Mazzarri non ha apprezzato.

Chiariello ha anche sottolineato quanto sia “anti-societario” il fatto che un talento come Lindstrom stia sempre in panchina. Il calciatore danese è stato uno dei primi a correre verso Rrahmani dopo il goal all’ultimo minuto contro la Salernitana, segno evidente che il ragazzo abbia a cuore la causa azzurra. Walter Mazzarri non lo fa giocare mai, preferendogli spesso addirittura Alessio Zerbin che è ancora uno di quelli che potrebbe partire in questo calciomercato di gennaio.

Il futuro di Mazzarri, al di là della richiesta di dimissioni di Chiariello, è comunque segnato. Un esonero non è escluso già dopo la Supercoppa, qualora la spedizione in Arabia dovesse rivelarsi un totale fallimento.