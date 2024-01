Giuntoli anticipa il Napoli: baby prodigio in bianconero

Ennesimo duello di mercato tra Napoli e Juventus: Cristiano Giuntoli è pronto allo sgarbo nella corsa al gioiello.

Le strade di Napoli e Juventus, lo racconta la storia, si sono spesso e volentieri intrecciate. In campo, dove i duelli hanno portato spesso e volentieri i bianconeri a trionfare soprattutto in campionato. Ma lo scontro come in passato è pronto ad essere trasportato ben oltre il rettangolo verde.

La squadra di Massimiliano Allegri vive un momento d’oro, con il secondo posto in classifica ad un soffio dall’Inter capolista e la possibilità mai così concreta di poter competere per lo Scudetto. Una situazione quasi agli antipodi quella che gli azzurri, invece, sono costretti ad affrontare. Sembrano passati tanti anni dal successo che ha portato, con Spalletti in panchina, il terzo tricolore della storia partenopea.

Adesso, però, la squadra è una lontanissima parente di quella che aveva incantato l’Europa intera. Perché prima con Garcia e adesso con Mazzarri alla guida, il Napoli continua a fare enorme fatica ad imporsi per tornare a lottare ai vertici. Lo Scudetto è ancora cucito sulle maglie azzurre e lo sarà fino a fine campionato.

Ora come ora il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dovrà fare i conti pure con le difficoltà in sede di calciomercato. Con Samardzic che dopo essere stato ad un passo dagli azzurri pare adesso vicinissimo a vestire la casacca bianconera, Cristiano Giuntoli è pronto ad imbastire una trattativa che befferebbe clamorosamente il Napoli.

Altro che Napoli: la Juve brucia gli azzurri

Il direttore sportivo della Juventus sa bene come e dove intervenire nel mese di gennaio ma c’è un talento cristallino che, tra qualche mese, potrebbe finire per vestire la maglia bianconera nonostante sia da mesi uno dei primissimi obiettivi del club azzurro.

Si tratta di Simone Pafundi, jolly in attacco che all’Udinese ha per ora collezionato 2 presenze complessive e soltanto 60′ in campo. Un colpo in prospettiva quello che riguarderebbe il 17enne di Monfalcone cresciuto nelle giovanili del club friulano e destinato evidentemente molto presto al salto in una big.

Come anticipato il Napoli ci sta lavorando da tempo ma in questo momento l’eventuale inserimento di Giuntoli, per l’estate, potrebbe mischiare le carte in tavola. L’Udinese d’altro canto è pronta a farlo partire in prestito nel mese di gennaio: tra sei mesi non è affatto da escludere la cessione a titolo definitivo.