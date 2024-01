In prestito al Napoli: tifosi scontenti, che acquisto è?

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a prendere in prestito un nuovo giocatore: i tifosi però sono scontenti e manifestano la loro delusione.

Brutti tempi corrono per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro è sempre più in difficoltà in classifica, dopo lo scudetto arrivato lo scorso maggio. Basta snocciolare alcuni numeri: nono posto in classifica, -20 punti dall’Inter capolista, -22 rispetto l’anno scorso alla fine del girone d’andata, 0 gol realizzati nelle ultime 4 partite in cui è arrivato 1 solo punto. Crisi nera.

Il patron azzurro non ne può più di questa situazione e ha mandato tutti in ritiro. Non vuole assolutamente arrivare ad un secondo esonero, dopo aver allontanato già Garcia. Il problema è anche nella testa dei giocatori che sembrano lontani parenti da quelli ammirati l’anno scorso, al di là di infortuni e sciagure varie. Corrono voci anche di spaccature all’interno dello spogliatoio. La cosa più ovvia è rinforzare la squadra, come aveva promesso lo stesso ADL in una recente conferenza.

In prestito al Napoli, tifosi scatenati: “ma che acquisto è?”

Fin qui però di nuovi volti, a parte Pasquale Mazzocchi (e considerando il debutto avuto era forse meglio posticipare questo acquisto), nemmeno l’ombra. Anzi la situazione di difficoltà si riversa anche sul mercato con diversi affari che stanno andando in malora come quelli di Dragusin prima e forse Samardzic ora. Proprio per cautelarsi di un eventuale non arrivo del giocatore dell’Udinese, De Laurentiis avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista.

Utile a sostituire Elmas per ora. Il nome è quello di Hamed Junior Traorè. Il centrocampista, abile a giocare anche come ala e fantasista proprio come il macedone, conosce molto bene la serie A avendo militato prima all’Empoli e poi al Sassuolo per quattro anni. Classe 2000, era in Italia dal 2015 quando approdò nelle giovanili del club toscano appena quindicenne. L’addio lo scorso inverno al Bournemouth in Premier League.

Le cose in Inghilterra però non stanno andando per il meglio, con il giocatore che ha collezionato fin qui solo tre presenze in questa stagione e la sua ultima partita è stata a fine settembre scorso. Il Napoli inoltre lo prenderebbe in prestito secco. Questo affare non entusiasma la piazza che sta già contestando sui social chiedendosi che tipo di acquisto sia! I tifosi azzurri sembrano non apprezzare Traorè e non fanno nulla per nasconderlo.

