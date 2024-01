Napoli, il difensore arriva dalla Premier: colpo da 20 milioni

Il Napoli, come è ormai noto ai più, continua nella sua affannosa ricerca dei rinforzi di cui ha bisogno la squadra per alzare l’asticella, come si suol dire. Serve un difensore ed in tal senso arrivano novità. Il colpo arriva dalla Premier League ed è un affare da 20 milioni che davvero può essere un affare.

La vittoria contro la Salernitana ha permesso agli azzurri di tirare un po’ il fiato in una situazione praticamente di apnea. La classifica, infatti, per la squadra di Walter Mazzarri è a dir poco delicata, per quanto il quarto posto sia comunque ancora oggi a portata di tiro. Il margine d’errore, però, è ridotto ai minimi termini, visto che la concorrenza è tanta. Dal Bologna e dalla Fiorentina fino ad arrivare alla Lazio ed alla Roma. Insomma, serve una grande compattezza mentale. Per questo motivo non si possono commettere neanche errori in sede di mercato. Ed ora irrompe di prepotenza un nome nuovo per la difesa che arrivare direttamente dalla Premier League.

Mercato, colpo dalla Premier per Mazzarri

Davanti ad una situazione di necessità come quella in cui si trova il Napoli adesso, la proprietà non può di certo stare ferma a guardare. In tal senso, arriva una notizia relativa ad un nome nuovo per la difesa che spiazza tutti.

Stando a quanto raccontato dal portale “Football Insider“, infatti, il Napoli ha seriamente messo gli occhi su uno dei profili più interessanti della Premier League. Si tratta di Anel Ahmedhodzic, attualmente in forza allo Sheffield United ultimo in classifica. Classe 1999, in una annata delicata ha impressionato tutti a suon di grandi prestazioni.

Napoli, occhi su Ahmedhodzic: colpo da 20 milioni

In una stagione per quanto disastrosa fino a questo momento disputata dallo Sheffield, Anel Ahmedhodzic è risultato per distacco il migliore dei suoi. Al punto che ha a volte anche indossato la fascia di capitano. Centrale di piede destro, all’occorrenza può agire anche sul centro sinistra. Nato in Svezia ed alto 190 cm, ha scelto la Nazionale bosniaca. Il suo cartellino, complice anche l’ultimo posto occupato in Premier League, si aggira intorno ai 20 milioni. Una cifra importante, ma decisamente un affare tenendo conto del suo rendimento davvero ottimo fino a questo momento.