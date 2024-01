Napoli, ancora un colpo per Mazzarri: arriva dalla Turchia

Un Napoli attivissimo in questa sessione di calciomercato: ancora un nome nuovo per la difesa azzurra, ecco la verità dalla Turchia

Saranno giorni intensi in casa partenopea tra la Supercoppa italiana e le numerose operazioni di calciomercato. Walter Mazzarri è pronto a risalire velocemente in classifica per centrare la tanto attesa qualificazione in Champions League. Ecco il nome nuovo in difesa con il profilo proveniente direttamente dalla Turchia.

Novità importanti in casa azzurra con la voglia di puntellare la rosa di Mazzarri. Il presidente De Laurentiis vuole far tornare a sognare i tifosi del Napoli: nella giornata di oggi ha effettuato le visite mediche Hamed Traore, ex Sassuolo, pronto a vestire la casacca dei partenopei. La dirigenza non vuole terminare proprio ora con un nuovo colpo in difesa: ecco il profilo proveniente dalla Turchia.

Napoli, il nome nuovo per la difesa: ecco la verità

Altri profili suggestivi per tornare a pensare in grande con un nuovo colpo in difesa. Ecco l’ultima indiscrezione lanciata dalla Turchia con il profilo da monitorare attentamente nelle prossime ore.

Secondo le diverse fonti turche, il Napoli è piombato su Victor Nelsson del Galatasaray. La società partenopea sta trattando il trasferimento a titolo definitivo: è proprio lui il nuovo profilo per la difesa. Il difensore danese, classe 1988, ha il contratto in scadenza nel 2026 e continuano i contatti in corso tra le parti: il presidente De Laurentiis ha intenzione di regalare nuovi innesti di qualità a Mazzarri, che ha l’arduo compito di riportare in Champions il Napoli.

Gli azzurri cercheranno così di trionfare in Supercoppa italiana, ma l’obiettivo primario resta il campionato con il sogno chiamato Champions con la doppia sfida suggestiva contro il Barcellona. Nelsson è stato accostato così alla società partenoppea nelle ultime ore: dopo Natan arrivato in estate, ecco un nuovo profilo per rinforzare il reparto difensivo della squadra partenopea.

Al ritorno dall’Arabia Saudita, il Napoli penserà così ai prossimi impegni di campionato per poi nuovi affari suggestivi andando a puntellare la rosa di Walter Mazzarri. L’allenatore livornese si è messo subito in discussione cercando di sposare la causa azzurra: i risultati finora non sono stati dalla sua parte, ma l’ultima vittoria contro la Salernitana gli potrebbe dare nuova linfa.