Nuova lite per Osimhen, Napoli avvisato

La lite per Victor Osimhen non fa altro che allontanare ulteriormente il bomber nigeriano dal Napoli: i tifosi sono molto preoccupati

La scorsa estate nessuno poteva immaginare che a metà campionato il Napoli potesse trovarsi in una situazione talmente precaria, non solo in termini di classifica. Quella macchina perfetta che ha dominato lo scorso campionato si è dissolta nel nulla.

Oltre alla carenza di risultati, preoccupano fortemente anche gli screzi nello spogliatoio, specialmente lo scontro a distanza tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia.

L’agente del georgiano ha infatti affermato che a fine stagione il bomber nigeriano andrà sicuramente in Arabia. Parole che hanno fatto esplodere di rabbia Osimhen, che ha voluto dedicare una dura risposta sui social all’agente di Kvara.

L’attaccante del Napoli si è lasciato andare anche a insulti pesanti nei confronti di Mamuka Jugeli, dandogli del ‘pezzo di sporcizia’ e apostrofandolo come ‘idiota’.

Tuttavia da diverso tempo si rincorrono voci su una possibile partenza di Osimhen a fine stagione. Il bomber ex Lille sarà assente tutto il mese di gennaio per l’impegno in Coppa d’Africa con la nazionale nigeriana: Mazzarri dovrà fare a meno di lui per le prossime partite, ma la paura della tifoseria napoletana è quella di doversi abituare in futuro a questo scenario.

Lite Osimhen, il nigeriano sempre più lontano dal Napoli

Non è un segreto che Osimhen è uno degli attaccanti più richiesti d’Europa. La differenza rispetto all’estate scorsa è che ora De Laurentiis potrebbe doversi accontentare di una cifra più bassa rispetto a quel ‘duecentino’ di cui parlò proprio il patron del Napoli in un’intervista.

Secondo quanto affermato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbero due big club europei pronti a fare una super offerta al Napoli e al calciatore. Nel corso del programma Radio Goal, De Maggio ha spiegato che sulle tracce di Osimhen ci sono soprattutto Chelsea e Paris Saint-Germain.

Una rincorsa che dovrebbe avere quasi sicuramente esito positivo per uno di questi club. Secondo De Maggio, infatti, Osimhen troverà un accordo con il Chelsea o con il PSG entro il 30 giugno. Niente Arabia, quindi, ma comunque un addio al Napoli e ai napoletani che sembra ormai certo. Una vera e propria batosta per la tifoseria partenopea, che vede sgretolarsi quella fantastica armata che ha fatto tornare a piangere di gioia un’intera città dopo 33 anni di attesa.