Tiro mancino: il Napoli sgasa sul Milan

Il mercato azzurro è pronto a decollare: si parte da una clamorosa beffa al Milan, il colpo è davvero dietro l’angolo.

Non è la stagione che i tifosi si sarebbero aspettati quella sfornata fino a questo momento dal Napoli, campione d’Italia in carica. Gli azzurri, dopo aver mostrato al mondo intero il calcio prodigioso ricamato da Luciano Spalletti, sembrano essersi decisamente persi.

Una squadra a corto di idee che da qualche settimana ha chiuso una parentesi tragica, con Rudi Garcia alla guida dei partenopei. Il tecnico francese è stato rimpiazzato da un grande ex come Walter Mazzarri, osannato dalla tifoseria. Ma nonostante ciò, la musica non è cambiata: lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha ammesso le sue colpe riguardo alle scelte compiute sei mesi fa.

E nell’attuale sessione di calciomercato, entro fine gennaio, il patron azzurro proverà a porre rimedio. Il percorso in Serie A del Napoli, però, è davvero tortuoso. La rocambolesca e chiacchierata vittoria allo scadere contro la Salernitana – per giunta in rimonta – ha fatto storcere il naso ai tifosi che da questa squadra si aspettano certamente di più. Ecco perchè la dirigenza sta pianificando diverse mosse e lo stesso De Laurentiis è pronto a più di un sacrificio.

Da questo punto di vista, per un potenziale colpo in particolare, a farne le spese potrebbe essere il Milan. La dirigenza campione d’Italia in carica, infatti, avrebbe messo nel mirino uno dei nomi su cui i rossoneri stanno lavorando da tempo.

Milan asfaltato: così firma col Napoli

Un vero e proprio scippo dietro l’angolo per il Milan che pure non se la passa benissimo quest’anno: dopo le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, pure Stefano Pioli si aspetta più di un puntello entro fine mese. E in difesa, suo malgrado, il sorpasso del Napoli non è mai stato tanto vicino.

Occhi puntati sul Lilian Brassier, centrale mancino in forza al Brest che Moncada e Furlani stanno studiando da tempo. Il 24enne francese, schierabile all’occorrenza anche come terzino sinistro, secondo quanto riferito da ‘Gianlucadimarzio.com’, sarebbe una delle soluzioni che la dirigenza partenopea avrebbe messo in cima alla lista.

Il classe ’99, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rennes, si è trasferito da due anni e mezzo al Brest. Quest’anno tra campionato e coppe ha collezionato 15 apparizioni complessive, con 1 rete all’attivo e ben 1329′ in campo. Difensore di grande talento, Brassier è in scadenza il 30 giugno 2025 con il Brest e per tale ragione la sua partenza dalla società francese potrebbe pesare relativamente poco sulle casse del Napoli.