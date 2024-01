Approdo immediato al Napoli: sì UFFICIALE in diretta

C’è il sì ufficiale durante un’intervista in diretta, il Napoli targato De Laurentiis può affondare il colpo subito: ecco di chi si tratta.

Il Napoli fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. Da mesi la squadra partenopea fatica parecchio ad ottenere risultati positivi in maniera costante, in più adesso mister Walter Mazzarri deve fare i conti con l’assenza di Victor Osimhen causa Coppa d’Africa. Il patron Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, sta cercando di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione.

Il magico trionfo nella passata stagione è parte del passato e ora c’è bisogno di guardare avanti mettendo in atti diversi cambiamenti. In questa sessione di mercato e durante la prossima estate gli azzurri potrebbero effettuare delle modifiche importanti in ogni reparto, dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo.

I tifosi ne sono consapevoli, perciò si augurano quantomeno che possano sbarcare in quel di Napoli delle pedine all’altezza. Ma non è da escludere che ai piani alti del club campano prenda corpo l’ipotesi di inserire una nuova figura all’interno dell’organigramma dirigenziale. Attualmente una delle figure principale è quella del direttore sportivo Mauro Meluso, che ha accettato con coraggio questa sfida prestigiosa.

Raccogliere la pesante eredità lasciata vacante da Cristiano Giuntoli sarebbe complicato per chiunque. Probabilmente a Meluso farebbe comodo potersi rivolgere ad un collega esperto, col quale prendere determinate decisioni insieme. Fermo restando che Aurelio De Laurentiis intende mantenere un peso specifico assai significativo pure in ambito di calciomercato.

Non è una passeggiata lavorare col presidente romano, di conseguenza assumere una specie di mediatore potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata. A tal proposito, si è parlato della possibile firma di Ariedo Braida, che al termine della scorsa annata sportiva ha salutato definitivamente la Cremonese.

L’ex Milan ha ricoperto per due anni e mezzo il ruolo di direttore generale e consulente strategico della compagine grigiorossa. Adesso è libero e attende l’opportunità giusta per rimettersi in gioco. Qualche giorno fa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, affrontando proprio il tema inerente alla società partenopea.

Braida strizza l’occhio al Napoli: “Farebbe un affare”

Braida riferisce che non ci sono stati contatti col Napoli nell’ultimo periodo. Allo stesso tempo, però, strizza l’occhio ai campioni d’Italia in carica: “Se mi De Laurentiis mi prendesse, farebbe un affare (ride, ndr). Napoli è una grande piazza che farebbe gola a chiunque. È bello accostare il mio nome al Napoli, ma non voglio alimentare nulla“.

Insomma, da queste parole s’intuisce chiaramente come Braida non rifiuterebbe un’eventuale proposta di De Laurentiis. La gigantesca e preziosissima esperienza del dirigente friulano potrebbe aiutare gli azzurri a ripartire più forti di prima. Pista da monitorare, staremo a vedere cosa succederà.