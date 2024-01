Cambio di rotta del Napoli: Milan pronto a chiudere l’affare

Il Napoli molla la presa, il Milan entra all’assalto di un big in Serie A: le ultime di calciomercato spiazzano così i tifosi

Il calciomercato regala un bel colpo di scena, i rossoneri sono pronti a strappare ai campioni di Italia un prospetto seguito da tempo. Il Napoli si concentra su altro, il Milan ora ha la strada spianata.

Il mercato di riparazione sta facendo capire alle big come ci sia bisogno di qualche intervento concreto per migliorare l’undici titolare.

Il girone di ritorno potrebbe rilanciare Napoli e Milan, hanno vinto entrambi nel weekend e cercano – almeno – un posto tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Un obiettivo da raggiungere puntando su calciatori giovani ma in grado di fare la differenza. Il Milan sembra in pole per un talento della nostra Serie A, un elemento pronto a dire la sua anche ai prossimi europei in Germania: meglio bloccarlo subito per non scatenare un’asta dopo.

Il club rossonero avrebbe così maggiori chance di aggiudicarsi uno dei migliori difensori del nostro campionato. Un elemento concreto e dai colpi importanti – in difesa ma anche in attacco – potrebbe vestire la maglia rossonera e diventare un leader al centro: Alessandro Buongiorno dal Torino al Milan resta un’opzione concreta secondo Sky Sport.

Il Milan beffa il Napoli, pronto il nuovo colpo

Il club granata cederà il suo leader difensivo solo davanti a una forte offerta, il Milan sa bene come il Torino non concederà sconti per il suo capitano. In procinto di passare all’Atalanta quest’estate, la sua quotazione si è praticamente raddoppiata: Buongiorno ora costa 40 milioni di euro.

Il colpo Buongiorno sarebbe un investimento importante per rinforzare la difesa e stare tranquilli per un paio di stagioni, la cifra richiesta però spaventa sia il Milan che il Napoli: i campani ora stanno puntando su un elemento dal costo decisamente più contenuto e in grande spolvero in questa stagione.

I campani guardano al mercato estero, ancora una volta, per cercare quello che sarebbe il vero erede di Kim in campo: il Napoli segue Lilian Brassier del Brest, difensore che sta facendo benissimo in Ligue 1 e può giocare da terzino sinistro o da centrale in uno schieramento con tre uomini.

Il mercato dei difensori continuerà quindi a occupare la mente dei dirigenti di Milan e Napoli. I rossoneri, per altro, stanno cercando di abbassare le pretese dei granata inserendo nell’affare gente come Colombo e l’ex Pobega. Il Napoli – invece – potrebbe investire direttamente i 15 milioni che richiederebbe il Brest per la cessione.