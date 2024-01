Dal Chelsea al Napoli, affare in prestito

Il Napoli, dopo il successo di sabato scorso contro la Salernitana, è focalizzato sia sulla Supercoppa italiana che sulle trattative di calciomercato.

Dopo il capitombolo contro il Torino di Ivan Juric, il Napoli è tornato finalmente al successo. Sabato scorso, infatti, il team partenopeo ha battuto allo Stadio Diego Armando Maradona per 2-1 la Salernitana di Filippo Inzaghi. Tuttavia, vista la cattiva prestazione soprattutto nella prima frazione di gara, la vittoria è stata davvero l’unica nota positiva della sfida contro i granata.

Gli azzurri, infatti, non hanno certamente brillato contro la Salernitana, ma hanno comunque tentato il successo fino ai minuti finali, risucchiando anche qualche punto sul quarto posto. Dopo il pareggio interno della Fiorentina di domenica contro l’Udinese per 2-2 ,infatti, gli azzurri hanno solo tre punti di svantaggio dall’ultimo posto utile per partecipare all’edizione dell’anno prossimo della Champions League.

Una volta archiviata la gara contro la Salernitana, il Napoli è volato alla volta dell’Arabia Saudita per disputare la Final Four di Supercoppa Italia. I partenopei, infatti, giocheranno giovedì prossimo la semifinale proprio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team toscano, in casa azzurra bisogna registrare delle importanti novità che arrivano direttamente dal calciomercato.

Mercato, il Napoli potrebbe prendere in difensa Trevoh Chalobah del Chelsea: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo varie indiscrezioni, infatti, il Napoli potrebbe optare per Trevoh Chalobah del Chelsea. Il difensore inglese ( e tra l’altro fratello dell’ex partenopeo Nathaniel Chalobah), di fatto, potrebbe arrivare in azzurro anche tramite un prestito secco, visto che i ‘Blues’ hanno l’intenzione di cedere il giocatore per farlo giocare con più continuità.

Il possibile arrivo di Trevoh Chalobah, di fatto, andrebbe a ricoprire un ruolo in cui il Napoli è completamente scoperto. Il team partenopeo, considerando anche l’infortunio di Natan, ha l’assoluto obbligo di prendere in questa sessione di mercato invernale di prendere un difensore centrale veloce, il quale possa dare una grossa mano alla squadra guidata da Walter Mazzarri.

Dopo il tentativo fatto per Radu Dragusin (andato poi al Tottenham per circa 30 milioni di euro), infatti, il Napoli ha messo gli occhi su Perez dell’Udinese che, però, vorrebbe vendere il proprio difensore solo l’estate prossima. Con il team friulano, oltre al difensore argentino, Aurelio De Laurentiis sta trattando anche per Samardzic. Anche se, almeno per il momento, la trattativa per il serbo sembra essersi arenata.