Dal Napoli alla lotta salvezza: cessione in Serie A

In casa Napoli si lavora non solo in entrata ma anche in uscita. Il club partenopeo potrebbe fare una nuova operazione di mercato.

Il Napoli è partito per Riyad e in questi giorni sarà tra i protagonisti della Supercoppa Italiana, evento che quest’anno si terrà in Arabia Saudita. Il club azzurro affronterà la Fiorentina in semifinale con una squadra in piena emergenza, in generale in tutti i reparti e la società vuole accontentare Mazzarri e i tifosi il prima possibile.

Uno dei reparti più in difficoltà è senza dubbio il centrocampo, reparto orfano di Anguissa (impegnato in Coppa d’Africa) e che ha ceduto il macedone Elmas a inizio mercato. Nell’ultimo turno di campionato addirittura Mazzarri ha rispolverato Diego Demme, subentrato nella ripresa e alla sua prima presenza stagionale. Occorrono rinforzi e occorrono il prima possibile.

Il Napoli ha chiuso il colpo Traore, l’ex Sassuolo arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth ma il calciatore va rigenerato; parliamo di un giocatore con pochissime presenze nell’ultimo anno e mezzo e costantemente alle prese con infortuni. Serve gente pronta, calciatori da schierare subito e il Napoli vuole chiudere rinforzi il prima possibile. Si è parlato di Samardzic in questi giorni, ma non è l’unico e la società cerca soprattutto un colpo di quantità nella mediana. Per questo piace molto Mangala, calciatore che potrebbe arrivare in prestito dal Nottingham Forrest.

Calciomercato Napoli, possibili uscite a centrocampo

Uno o due rinforzi, il Napoli sta lavorando in entrata e l’obiettivo è trovare calciatori pronti il prima possibile. La seconda parte di stagione sarà molto calda e il club necessita di diversi calciatori di qualità, poi non è da escludere qualche cessione. Tra i calciatori che potrebbero dire addio in questa sessione invernale di mercato c’è il centrocampista azzurro Gianluca Gaetano; il calciatore azzurro sta trovando spazio in questa parte di stagione, ma con i nuovi acquisti potrebbe venire nuovamente ‘chiuso’ e per questo non è da escludere un addio in prestito.

Sul calciatore ci sono diversi club di Serie A e B, ma in particolare sono Empoli e Salernitana le squadre più interessate al calciatore. Sia il Napoli che Gaetano cercano una destinazione per il calciatore che garantisca gran minutaggio a Gianluca e le prossime settimane saranno decisive; Gaetano ha giocato l’ultimo match da titolare, ma ora potrebbe partire. Occhio alla sorpresa anche in uscita per il club partenopeo.