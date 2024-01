Galliani all’improvviso: affare last minute col Napoli

Il Napoli può cedere un giocatore al Monza di Adriano Galliani, che vorrebbe piazzare il solito colpo del condor: i dettagli.

E’ un momento molto difficile per il Napoli, alla ricerca della propria identità e di quello stile di gioco che sembrano un lontano ricordo. Ma soltanto pochi mesi fa i partenopei vincevano lo Scudetto grazie a un gioco spumeggiante e una mentalità invidiabile.

Oggi le cose sono messe in modo molto diverso e questo influisce anche sui giocatori che poco si sono adattati alla Serie A, anche per le pochissime chance ricevute. E’ il caso, per esempio, di Jesper Lindstrom. Lindstrom era arrivato al posto di Gabri Veiga la scorsa estate e nella rosa del Napoli doveva essere il sostituto di Hirving Lozano. Tuttavia, non è un esterno offensivo, bensì un giocatore in grado di giocare da sotto punta, posizione dove si è espresso al meglio all’Eintracht Francoforte.

Rudi Garcia gli ha dato pochissime occasioni, Mazzarri gli preferisce addirittura Alessio Zerbin nelle rotazioni. Ecco che il Napoli, in totale confusione sul mercato, sta cercando di mettere a posto le cose. Qui può subentrare Adriano Galliani, sempre alla ricerca di colpi interessanti per migliorare il ‘suo’ Monza.

Monza, Galliani in lista per prendere Lindstrom

Non è escluso un addio di Lindstrom già in questa sessione di mercato. Il trequartista danese ha estimatori in Bundesliga, che hanno ancora negli occhi le splendide prestazioni con l’Eintracht. Ma in questa lista c’è anche il Monza, con Galliani che vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con De Laurentiis per prendere il giocatore in prestito secco.

Una soluzione che potrebbe verificarsi soltanto nelle ultime ore del mercato. Il solito colpo del condor di Galliani che spesso ha funzionato. La speranza di Lindstrom è in ogni caso affermarsi con la maglia del Napoli, club per il quale ha rifiutato anche la corte del Liverpool la scorsa estate.

Era un altro Napoli, un momento d’oro. Oggi ci sono le macerie e questo non aiuta Lindstrom, nemmeno subentrato contro la Salernitana in campionato dopo che Mazzarri ha effettuato tre cambi in tre slot. In totale, Lindstrom in questa stagione ha collezionato 14 presenze, per un totale di 299′ e nessun gol o assist messo a referto. E’ partito titolare soltanto due volte, contro Lecce in campionato e Frosinone in Coppa Italia. Il Monza potrebbe offrirgli di ritrovare fiducia e un minutaggio sicuro in vista anche di Euro 2024.