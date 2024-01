Il dettaglio non è sfuggito: la figlia di Balotelli ora sorprende tutti

La primogenita dell’ex campione sta diventando sempre più grande. In uno scatto al fianco della mamma Raffaella mette in mostra tutta la somiglianza al papà Mario

Mario Balotelli ha sempre catturato l’attenzione, sia per le sue gesta in campo che per la sua vita privata altrettanto avvincente. Padre di due bambini, Pia e Leon, si è trovato al centro del gossip a causa delle sue relazioni passate con le madri dei suoi figli. Tuttavia, nonostante le tempeste mediatiche, sembra che adesso stia cercando di essere un padre presente e di sostenere i suoi figli nel percorso di crescita.

La figlia maggiore, Pia, è spesso al centro dell’attenzione, apparendo occasionalmente sui social insieme alla madre, Raffaella Fico. Recentemente, la Fico ha condiviso uno scatto della giovane Pia in occasione del suo compleanno di 10 anni, rivelando i tratti somatici che condivide con il famoso padre.

Il tempo passa in fretta e questo post fa intravedere come Pia stia attraversando la fase cruciale del suo sviluppo come giovane ragazza, diventando sempre più bella. La coppia Balotelli-Fico sembra aver appreso dalle difficoltà passate come gestire la vita privata di Pia. Oggi, entrambi cercano di evitare gli sguardi indiscreti e di proteggere la loro figlia da intrusioni mediatiche.

Pia Balotelli è irriconoscibile: guardate!

L’immagine parziale di Pia offre uno sguardo fugace, ma sufficiente per notare la somiglianza con entrambi i genitori. Sebbene alcuni tratti siano indubbiamente ereditati dal celebre padre, ci sono anche segni della madre ex “gieffina”.

Nonostante lo scatto, è bene ricordare come entrambi i genitori siano ora determinati a proteggere la privacy della loro figlia, che raramente compare sui social media, ad eccezione di occasioni speciali come il matrimonio dello zio Enock dove Pia ha sfilato come damigella. Zio da cui presto avrà un cuginetto o una cuginetta.

Raffaella Fico, in passato, ha condiviso la sua esperienza difficile di gravidanza, rivelando come le polemiche e l’attenzione mediatica rischiarono di minare la sua salute e quella della piccola. “Ho rischiato di perdere Pia all’ottavo mese a causa delle diatribe, dei giornali e dei media“, ha raccontato Fico a ‘Verissimo’. “Lui sapeva che Pia fosse sua figlia, il suo comunicato in cui mi chiedeva di fare il test del DNA è stata la cosa che mi ha fatto più male“.

Oggi, fortunatamente, quella fase è solo un ricordo lontano. Balotelli ha chiesto scusa dimostrando vero pentimento e i due genitori hanno instaurato un rapporto più normale.