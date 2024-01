Mercato Napoli, nome nuovo in difesa: lo porta Lindstrom

Mercato Napoli, continua la caccia da parte del club azzurro per un difensore da mettere a disposizione di Walter Mazzarri. In tal senso, emerge un nome nuovo che può fare al caso del club di De Laurentiis. A sponsorizzare questa operazione è Jasper Lindstrom, nonostante le difficoltà avute in Campania fino a questo momento.

Il Napoli in questa fase della stagione non può di certo dimenticare il campo, visto e considerato che si gioca il tutto per tutto in Supercoppa. A prescindere da questo, però, la società di Aurelio De Laurentiis deve tenere sotto controllo anche le faccende relative al mercato. Sono già arrivati, in tal senso, ufficialmente Hamed Traorè e Mazzocchi, a cui si andrà ad aggiungere a breve anche Ngonge. Oltre a questi due profili, però, De Laurentiis ha garantito che arriveranno almeno altri due rinforzi. Verosimilmente un difensore ed un centrocampista. Proprio per la difesa stavolta il rinforzo lo porta Lindstrom.

Mercato Napoli, nome nuovo per la linea difensiva

La solidità difensiva del Napoli è diventato un tema di discussione, per usare un eufemismo, in città. I centrali difensivi, vale a dire Rrahmani, Natan, Juan Jesus ed Ostigard, non danno le giuste garanzie e per questo si cerca un difensore che possa ridare stabilità dopo l’addio di Kim.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, lo staff di mercato del Napoli guidato da Meluso ha messo gli occhi sul centrale difensivo Victor Nelsson, classe 1998 ed attualmente in forza al Galatasaray. L’affondo potrebbe partire già in queste ore viste le difficoltà per arrivare sia a Theate che a Perez dell’Udinese.

Napoli su Nelsson: Lindstrom sponsor dell’affare?

Il difensore danese è attualmente in forza al Galatasaray, come detto, ma fa anche parte stabilmente della linea difensiva della Nazionale danese. Nonostante una concorrenza davvero di altissimo profilo. A fare da sponsor per questa operazione potrebbe seriamente essere il suo compagno nella selezione danese Jasper Lindstrom, nonostante stia fin qui trovando poco spazio alla corte di Walter Mazzarri. Il nome di Nelsson rappresenta una novità in casa Napoli, ma si tratta di un affare a basso costo e per un profilo di esperienza, visto che ha giocato ad alti livelli anche in patria, al Copenaghen ed al Nordsjaelland. Ha un valore, secondo Transfermarkt, di 15 milioni di euro.