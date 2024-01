Mercato Napoli, sorride De Laurentiis: ecco il sostituto di Osimhen

Aurelio De Laurentiis può sorridere: ha trovato il sostituto di Victor Osimhen che con molta probabilità andrà via in estate

Victor Osimhen ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli qualche settimana fa, ma è molto probabile che vada via la prossima estate. La mossa è stata fatta solo per consentire a De Laurentiis e al club campione d’Italia di incassare quanto più possibile dalla sua cessione nel prossimo calciomercato estivo. Per questo motivo, il patron azzurro e la sua rete di scout è già alla ricerca di un valido sostituto dell’attaccante nigeriano.

Ci sono vari nomi sul taccuino del Presidente, a partire da Boniface del Bayer Leverkusen che condivide con Osimhen il nome, la nazionale e il ruolo. Si è però fatto male prima di cominciare la Coppa d’Africa (dov’era designato titolare al fianco dell’ex Lilla) e dovrà saltare le prossime settimane oltre alla manifestazione iridata. Ma non è il solo giocatore che si sta valutando.

C’è un altro profilo interessante che è spuntato nelle ultime ore e proviene direttamente dalla Premier League. Il bomber in questione sta facendo molto bene nel campionato inglese e sta vivendo una magica stagione al Bournemouth. Ci riferiamo a Dominic Solanke. Il giocatore inglese, classe ’97, è un attaccante puro e sta venendo fuori proprio grazie alla stagione attuale in cui il Bournemouth ha avuto una serie di vittorie consecutive importanti.

De Laurentiis sorride: Solanke come sostituto di Osimhen

Il club inglese ha già fissato il prezzo che corrisponderebbe ad almeno 40 milioni di euro. Forse un po’ spropositata la cifra contando il valore del giocatore che fin qui non era ancora esploso nel grande calcio. Il Napoli comunque ci pensa, in quanto con la cessione di Osimhen incasserà un bel gruzzoletto ed una parte di esso verrà subito investito per il suo sostituto. Solanke ha un passato tra Chelsea e Liverpool con magra fortuna, mentre gioca al Bournemouth dal 2019.

Meluso, De Laurentiis e gli scout azzurri riflettono. Hanno ancora qualche mese per farlo, in quanto il nigeriano sicuramente non si muoverà prima della prossima estate. Nel frattempo, invece, in casa Napoli c’è grande urgenza di fare acquisti sul mercato di gennaio in altri ruoli. Anche in attacco ma sugli esterni. Si vocifera di un possibile interesse per Ngonge del Verona, su cui però ci sono diversi club.