Napoli, De Laurentiis aggiusta le cose: colpo dal Bayern Monaco

Offerta pronta da parte di ADL che vuole regalare al Napoli un colpo a sorpresa: il Bayern Monaco lo lascia andare.

C’è ancora il tempo per invertire la rotta e il Napoli lo sa bene, girone di ritorno è iniziato al meglio per la compagine partenopea che alla prima uscita subito dopo il giro di boa ha rialzato la testa e lo ha fatto contro i rivali della Salernitana. Sospiro di sollievo da parte del patron Aurelio De Laurentiis, oltre che di tutti i tifosi, che si è già messo al lavoro per regalare alla piazza un colpo a sorpresa.

Sguardo puntato sulla rosa del Bayern Monaco per la società campione d’Italia in carica che da qualche anno ha dei buoni rapporti con la big bavarese e questo potrebbe costituire per ADL e il suo staff una sorta di corsia preferenziale per quanto concerne gli affari di mercato. Tre punti e colpo di in canna per il Napoli che ha così deciso di iniziare a proiettarsi verso il futuro.

Il reparto arretrato necessita di rinforzi e prossimo colpo potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga, una delle rivelazioni del campionato è finita nel radar del Napoli e secondo fonti vicine agli azzurri, il suo profilo sarebbe l’ideale per sostituire un altro campione d’Italia ormai prossimo alla partenza. A questa cifra diventa quasi impossibile non chiudere l’affare.

Calciomercato Napoli, arriva dal Bayern Monaco: fissato il prezzo

Ancora qualche tempo e per il Napoli inizierà un nuovo capitolo, fatto di un nuovo allenatore e di qualche giocatore diversi rispetto al passato. Soprattutto in difesa e tra i pali dove continua a regnare incertezza circa il futuro di Alex Meret, in scadenza e con opzione sul rinnovo ma al momento in procinto di andare via a giugno. Le big d’Italia, e non solo, seguono il portiere tricolore che potrebbe dunque lasciare spazio al sorprendente Alexander Nubel.

Estremo difensore di proprietà del Bayern, in scadenza nel 2025, attualmente girato in prestito allo Stoccarda terzo nella massima divisione tedesca. Grande cavalcata da parte degli Schaweb che, nonostante l’ultima brusca battuta d’arresto, sono in piena lotta per un posto in Champions League. Merito anche del classe 1996 Nubel sempre titolare in questa stagione.

Prestito secco per lui allo Stoccarda che con ottime probabilità in estate rientrerà alla base alla ricerca di una nuova sistemazione. Il Napoli potrebbe inserirsi nel suo futuro con ADL già pronto a sborsare una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Somma che fa però gola anche a diverse altre grandi d’Europa, gli azzurri dovranno perciò muoversi al meglio se non vorranno rimanere fuori dalla trattativa.