Napoli, preso il difensore: si aspetta solo il rientro dall’infortunio

Il Napoli continua a monitorare il fronte calciomercato: affare fatto, ecco l’intreccio decisivo dopo l’infortunio

Il presidente Aurelio De Laurentiis non intende badare a spese per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Un nuovo colpo in difesa, ecco l’intreccio decisivo: si aspetta l’ok dopo il lungo infortunio.

Dopo una prima parte di stagione completamente da dimenticare, il presidente De Laurentiis è al lavoro per chiudere nuovi colpi entusiasmanti. A gennaio potrebbe arrivare una nuova rivoluzione per puntare nuovamente in alto: questo è l’obiettivo del numero uno della società partenopea. Il Napoli non sta attraversando un ottimo periodo collezionando numerose sconfitte in Serie A: l’ultima vittoria contro la Salernitana potrebbe ridare entusiasmo alla squadra azzurra.

Napoli, affare fatto: altro colpo di De Laurentiis

Un nuovo innesto di qualità per rinforzare la retroguardia di Walter Mazzarri. Saranno giorni intensi in casa azzurra con una Supercoppa italiana tutta da vivere: l’allenatore livornese cercherà di regalare un nuovo trofeo, ma senza Osimhen ed Anguissa sarà davvero dura. Nel frattempo ecco il nuovo colpo in difesa: De Laurentiis ci proverà fino alla fine.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nehuen Perez potrebbe vestire a breve la maglia azzurra. Si aspetta soltanto il ritorno di Bijol dall’infortunio: l’Udinese potrebbe così mandarlo da De Laurentiis che è sempre alla ricerca di nuovi profili suggestivi. Il difensore argentino è entusiasta di questa nuova possibilità che è arrivata, ma al momento la stessa Udinese fa resistenza. I rapporti tra i due club sono ottimi, ma negli ultimi giorni di gennaio potrebbe esserci così il trasferimento tanto atteso in casa azzurra.

Il Napoli continua a pensare in grande per puntellare la rosa a disposizione di Mazzarri: De Laurentiis ha ammesso le sue colpe, ma ora cercherà di rimediare in queste settimane. Tanti i nomi sul taccuino con profili interessanti pronti a volare nella squadra partenopea: ogni reparto sarà rinforzato con nomi funzionali all’idea della compagine azzurra.