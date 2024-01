Napoli saccheggiato, avviso a De Laurentiis: “Vanno tutti alla Juve”

Il Napoli di Walter Mazzarri sta provando pian piano a rialzarsi dopo settimane di grande difficoltà. Ma non è semplice.

In tanti tra i tifosi si aspettavano assolutamente un altro tipo di stagione, ma il Napoli campione d’Italia vive una delle peggiori annate degli ultimi anni. Il club ha cambiato guida tecnica e qualche giocatore, ma nessuno si aspettava un crollo cosi repentino e la squadra che a giugno festeggiava i 90 punti e il terzo storico titolo sembra un lontano ricordo.

Da un lato Walter Mazzarri e dall’altro Aurelio De Laurentiis con il mercato, i due hanno il compito non semplice di far rinascere quella squadra e intanto la società partenopea è partita per l’Arabia Saudita dove disputerà almeno la semifinale di Supercoppa Italiana, una grossa opportunità per portare a casa almeno un titolo in questa stagione. Su Mazzarri il futuro appare però piuttosto segnato.

A fine anno il tecnico lascerà e il club azzurro inizierà un nuovo ciclo. Come sottolineato dal giornalista Valter De Maggio il Napoli ha nel mirino una lista di tecnici, il sogno è Roberto De Zerbi ma il suo approdo sotto il Vesuvio è piuttosto improbabile. L’ex Sassuolo vuole restare in Premier League e il club azzurro ha messo nel mirino Di Francesco, Farioli e Palladino. Queste sono le piste al momento più probabili, ma intanto un altro problema potrebbe presto ricadere sulla società partenopea.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ora rischia grosso

Nel corso di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha lanciato un’autentica bomba di mercato, una possibilità che di certo non fa felice i tifosi azzurri. Secondo alcune indiscrezioni la Juve sarebbe pronta a prelevare dal Napoli l’intero staff medico e quindi parliamo del dottor Canonico, tutto il suo staff e i vari fisioterapisti del club azzurro.

Giuntoli li conosce e ha un ottimo rapporto e sarebbe intenzionato a portarli in bianconero. Un vero e proprio ‘scippo’ con il giornalista che ha quindi messo in guardia Aurelio De Laurentiis, alle prese tra l’altro con vari importanti problemi.

Il club azzurro ora pensa al calciomercato invernale, potrebbero presto esserci ulteriori rinforzi e la priorità resta tra difesa e centrocampo. Con Natan infortunato e un sostituto di Kim che in realtà non è mai arrivato davvero gli azzurri valutano possibili nomi, varie alternative tra serie A e in giro per l’Europa. In difesa occhio a Kiwior dell’Arsenal, ex Spezia e calciatore che piace a diversi club italiani e che il Napoli punta in prestito con diritto di riscatto.