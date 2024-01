Niente Milan né Napoli: sta per firmare con i bianconeri

Rossoneri e azzurri lo seguivano da tempo, ma le novità delle ultime ore non lasciano spazio a dubbi: ha rifiutato la Serie A.

Continua a essere un obiettivo sia del Napoli che del Milan, ma arrivano conferme che il calciatore abbia deciso di non accettare la Serie A. Una scelta non così scontata e che costringe le due squadre a cambiare obiettivi.

Il calciomercato invernale sta diventando una questione importante sia per i rossoneri che per gli azzurri, due realtà che vivono momenti diversi. Se il Napoli ha l’obbligo di acquistare una serie di calciatori in difesa e a centrocampo per via di numerose assenze (a causa, soprattutto, della Coppa d’Africa), il Milan invece ha necessità di risolvere una serie di rebus in due reparti cruciali come la difesa e l’attacco.

Molti nomi si sono fatti nelle ultime ore, tra cui quello di Tosin Adarabioyo, promettente difensore in forza al Fulham che in Inghilterra molti danno per futuro partente. Nelle ultime settimane tale profilo è stato accostato sia al Milan che al Napoli, entrambe alla ricerca di rinforzi per la difesa.

Calciomercato, Tosin Adarabioyo: niente Italia, rimane in Premier League?

Nonostante le voci di mercato sul suo futuro, che si sono fatte insistenti nelle ultime settimane, il difensore inglese di origini nigeriane Tosin Adarabioyo rimane ancora in orbita Fulham con i Cottagers che hanno offerto al classe 1997 un nuovo contratto. Secondo quanto riferito dal britannico Standard, il ragazzo avrebbe rifiutato una prima offerta, ma ce ne potrebbero essere altre nelle prossime ore.

Il difensore centrale rimane nel mirino di Milan e Napoli, e ha molte pretendenti sia in Premier League, come ad esempio il Tottenham, che in Ligue 1, la scorsa estate il Monaco tentò di strapparlo ai londinesi senza successo.

Resta da capire se il gigante cresciuto nel Manchester City accetterà l’offerta del rinnovo di contratto. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in merito a tale trattativa, anche perché Adarabioyo potrebbe già accordarsi con un altro club firmando un pre-contratto.

A Londra, sponda Fulham, rimangono fiduciosi del fatto che il ragazzo, avendo un ruolo di primo piano nello scacchiera iniziale dell’allenatore Marco Silva e giocando in un campionato competitivo come la Premier League, possa accettare di prolungare il sodalizio. Milan e Napoli, al netto della situazione, rimangono vigili sui possibili sviluppi della vicenda.