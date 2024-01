Walker: rivelazione incredibile, è tutto vero

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web (e non solo) la storia che vede protagonista Kyle Walker. Una rivelazione che potrebbe creare qualche problema al giocatore.

Kyle Walker è uno dei giocatori più importanti e conosciuti che ci sono in Inghilterra. Ma nelle ultime ore il calciatore è stato coinvolto in una vicenda destinata a tenere banco ancora per diverso tempo.

Come ben sappiamo, Walker si è separato da poco dopo alcune vicende che lo hanno visto protagonista. Ma ci sono state altre rivelazioni incredibili che confermano dei particolari non conosciuti a nessuno. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se tutto sarà verificato oppure no.

Kyle Walker: rivelazione shock, cosa è successo

Come detto in precedenza, nelle scorse settimane Kyle Walker ha messo fine al suo matrimonio dopo gli scandali di infedeltà e atti osceni. Ora, però, la vicenda assume dei contorni ancora molto più particolari e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se sarà lo stesso calciatore a confermare queste dichiarazioni oppure no. Ma di certo è un qualcosa che è destinata a fare discutere e soprattutto che ha fatto il giro del web in davvero poco tempo considerando quanto successo.

Secondo quanto riferito da Sportface, che cita le dichiarazioni della modella al Sun, Walker con la sua amante aveva costruito una seconda famiglia portata avanti in parallelo con la prima. Alla fine è stata proprio quest’ultima a confessare il tutto alla moglie del terzino e qui è finito il matrimonio.

Per Walker sono state settimane non sicuramente facili e vedremo se nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori particolari. Di certo si tratta di un qualcosa che sta tenendo banco ormai da diverso tempo e in Inghilterra ha fatto molto discutere e vedremo se lo stesso calciatore ritornerà su questa vicenda oppure continuerà a mantenere il massimo silenzio.

La doppia vita di Walker

Kyle Walker ha dato vita ad una doppia famiglia tenendo tutto nascosto. Solo l’amante è riuscita a mettere tutto alla luce e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci sono altri retroscena oppure le dichiarazioni della modella hanno messo la parola fine quanto successo.