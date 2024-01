120 milioni per Kvaratskhelia: deciso il nuovo club

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembra ormai segnato. Secondo alcune indiscrezioni, il fantasista georgiano potrebbe lasciare il Napoli per una cifra vicina ai 120 milioni di euro. Ecco qual è il club pronto ad offrire questa cifra ad Aurelio De Laurentiis.

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia non è stata all’altezza delle aspettativa, almeno fino a questo momento. Il talento georgiano ha sorpreso tutti l’anno scorso, ma quest’anno sembra che gli avversari gli abbiano preso le misure, non sempre in maniera lecita. Rispetto alla scorsa stagione, infatti, il beniamino dei tifosi del Napoli subisce molti più falli e gli arbitri non sembrano intenzionati a tutelarlo sempre.

Inoltre, il tanto atteso rinnovo del contratto non è ancora arrivato e il Napoli non ha mai realmente dimostrato di voler prolungare l’accordo con il fantasista georgiano, attualmente legato al club partenopeo fino al 30 giugno del 2027.

Nonostante il contratto sia ancora piuttosto lungo, tutti si aspettavano una gratificazione dopo le grandi prestazioni della scorsa stagione. Kvaratskhelia è stato decisivo per la conquista del terzo Scudetto, ma dovrà ancora aspettare. Le attese, però, possono causare delle riflessioni e la possibilità che Kvaratskhelia lasci il Napoli a giugno esiste.

Kvaratskhelia al PSG? 120 milioni per convincere Adl

Nonostante un campionato in chiaroscuro, il nome di Khvicha Kvaratskhelia è sul taccuino di tutti i direttori sportivi europei. Le prestazioni della scorsa stagione hanno attirato l’attenzione di tutti i top club del Vecchio Continente ed è probabile che Kvara, una terminata la sua esperienza al Napoli, finisca proprio in una delle squadre più importanti d’Europa. Secondo alcune indiscrezioni, la squadra attualmente più interessata all’asso georgiano sarebbe il Paris Saint-Germain.

I parigini devono fare i conti con l’affaire Mbappé, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il fuoriclasse francese non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto e sembra che abbia già un accordo con il Real Madrid, per raggiungere Carlo Ancelotti e provare a vincere la Champions League ed il Pallone d’Oro. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia, uno dei possibili sostituti di Mbappé potrebbe essere proprio Khvicha Kvaratskhelia.

Anche se il suo agente non ha nominato il PSG nell’elenco dei club agognati dal suo assistito, la destinazione francese potrebbe essere comunque molto apprezzata. Se il Napoli non dovesse proporgli un prolungamento del contratto, con conseguente ritocco importante verso l’alto, il georgiano potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in Francia. Sembra che il Paris Saint-Germain sia disposto a mettere 120 milioni di euro sul piatto per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Khvicha Kvaratskhelia.