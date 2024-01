Addio definitivo alla Juve: vola da De Zerbi!

Offerta top e valigie pronte, niente da fare per la Juventus che vedrà il talento volare in Inghilterra da De Zerbi.

Prosegue l’ottimo momento del Brighton di Roberto De Zerbi che dopo aver ottenuto la qualificazione da prima in classifica nel proprio girone di Europa League, ha anche continuato ad far registrare dei prestigiosi risultati in Inghilterra. I Seagulls, oltre a rimanere in scia per l’Europa per quanto riguarda la Premier League, hanno anche passato il turno in FA Cup e ora sembrano pronti persino a giocare un brutto scherzo di calciomercato alla Juventus.

Niente da fare per la società più titolata d’Italia, il baby talento farà le valigie e andrà direttamente alla corte di De Zerbi. Il tecnico bresciano si è dimostrato uno dei migliori per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani ed è proprio merito della sua figura se il gioiellino ha deciso di volare in Premier League.

Tentativo in extremis da parte della compagine bianconera che ha provato a convincere il giocatore ma senza successo, firma quadriennale per il calciatore che si è così legato agli inglesi fino al 2028. Spiacevole addio da parte della Juve che avrebbe preferito un epilogo diverso.

Calciomercato Juventus, De Zerbi firma i bianconeri: a quel prezzo è un affare

Invece ancora una volta i club inglesi si dimostrano più appetibili, fino a qualche anno fa non ci sarebbe stato paragone tra Juventus e Brighton e invece oggi la realtà dice altro. Maggiore visibilità, stipendi più alti e campionato più competitivo dunque per Valentin Barco che presto sarà un elemento in più alla disposizione del tecnico italiano che non vede l’ora di conoscerlo da vicino.

Approdo in Europa per il giovanissimo 2004 di proprietà del Boca Juniors che è stato indicato da tutto come uno dei fenomeni del futuro. In Argentina ha giocato prevalentemente come terzino sinistro ma è molto abile anche in qualità di esterno sinistro a centrocampo, è molto incline al gioco offensivo ma con De Zerbi migliorerà anche in fase difensiva.

Tanto interesse ma pochi fatti da parte della Juventus che dovrà così depennare un altro nome dalla propria lista dei possibili acquisti. Trasferimento in Premier per Barco che si accaserà nelle prossime settimane al Brighton che ha versato nelle casse del Boca circa 10 milioni di euro per il suo cartellino. Denaro che è già destinato ad aumentare in vista di una possibile futura rivendita.