Colpaccio Napoli: via libera ufficiale

Il Napoli è pronto a un nuovo colpo, il club di Aurelio De Laurentiis starebbe definendo un nuovo affare in Premier League

Il mercato del Napoli comincia a farsi interessante, un altro big potrebbe arrivare direttamente dal campionato inglese. Sarebbe un rinforzo particolarmente gradito a Walter Mazzarri.

Nelle ultime ore il Napoli si è scatenato sul calciomercato. La società campana sta cercando di raddrizzarsi in vista del girone di ritorno. L’obiettivo di una qualificazione in Champions League non è impossibile, ma il Napoli dovrà sbagliare il meno possibile in campo e sul mercato.

Un obiettivo voluto da Mazzarri sarebbe molto più vicino, il club in Premier League lo ha praticamente scaricato e sta cercando subito di piazzarlo altrove.

La Serie A potrebbe accogliere così un calciatore in cerca di riscatto, il cui potenziale tecnico e fisico aumenterebbe nettamente le qualità del Napoli.

Il club di De Laurentiis starebbe cercando di accelerare i tempi per definire quest’acquisto, le parti in causa sono al lavoro per trovare la situazione migliore. Il Chelsea ha ormai pronta una cessione, il difensore Chalobah al Napoli è un’ipotesi che si fa sempre più concreta.

Napoli, Chalobah pronto a dire sì

Il tecnico dei blues, Mauricio Pochettino, ha fatto intendere di non voler puntare sul difensore inglese. Il 24enne in questa stagione non ha ancora esordito in campo con il Chelsea a causa di problemi al tendine del ginocchio. Da agosto sta proseguendo il suo lento recupero.

Chalobah sui social ha dichiarato come sia comunque pronto per tornare in campo, non lo farà con il Chelsea ma probabilmente in Serie A. Inter e Milan hanno seguito a più riprese il difensore, tuttavia il Napoli potrebbe spuntarla con decisione garantendogli così un minutaggio importante nella seconda parte di questa stagione.

Il difensore è un elemento polivalente, l’ideale per Mazzarri. Può giocare da difensore sul centro sinistra, nonché da laterale. Inoltre è adattabile con la difesa schierata a quattro e, cosa più importante, sarebbe perfetto se il tecnico toscano decidesse di adottare la sua amata difesa a tre.

Chalobah vuole giocare e la meta dei campioni di Italia sembra l’ideale per rilanciarsi. Il prestito per sei mesi sarebbe utile per valutare il suo inserimento, prima di puntare su un riscatto estivo.

L’inglese era stato uno dei calciatori maggiormente in evidenza nelle scorse stagioni con i blues, poi però il ko lo ha portato fuori dai piani del Chelsea.