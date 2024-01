Dramma Schumacher: il momento più difficile

Durante la propria straordinaria carriera Michael Schumacher ha dovuto affrontare un dramma che lo ha segnato a vita: ecco cosa è successo

Tutti noi vorremmo rivederlo felice e contento, in un ottimo stato di salute. Purtroppo oggi quasi nessuno conosce realmente le condizioni fisiche di Michael Schumacher, una delle leggende che hanno segnato per sempre la storia dello sport e della Formula 1 in particolare.

L’ex pilota tedesco ha raggiunto da pochi giorni la soglia dei 55 anni di età e ormai è passato diverso tempo (più di una decade) da quel tragico incidente. Un evento che ha cambiato radicalmente l’esistenza del campione classe ’69. Era il 29 dicembre del 2013 quando Schumacher rimase vittima di un grave incidente sugli sci sulle Alpi francesi.

Michael si trovava a Meribel con la famiglia e con gli amici per trascorrere le vacanze natalizie nel suo chalet ‘Les Brames’. Il sette volte campione del mondo è uno sciatore esperto e conosceva benissimo quelle piste, che aveva frequentato parecchio. Ma in quel frangente una roccia nascosta dal manto bianco di neve fresca lo ha colto alla sprovvista.

Il campione tedesco ha colpito la roccia in questione e successivamente è piombato di testa su un altro masso. Da quell’istante è cominciato un calvario che purtroppo prosegue ancora oggi. E a questo punto diventa difficile credere che Schumacher tornerà come prima, anche se la speranza è sempre l’ultima a morire. A prescindere da tutto, rimangono impresse nella mente le sue storiche imprese in pista.

L’atleta, però, dovette pure affrontare un dramma atroce nel corso della sua carriera. Facciamo un salto indietro, al 20 aprile del lontano 2003. È il giorno in cui Schumacher vinse la gara di Formula 1 a Imola. Ma tale trionfo è stato oscurato da un brutto scherzo del destino.

Michael Schumacher e la scomparsa della madre: è stata la vittoria più triste di sempre

Michael ed il fratello Ralf si qualificarono in prima fila sulla griglia, nonostante ciò entrambi non avevano alcuna voglia di festeggiare. I due uomini, infatti, prepararono velocemente il bagaglio a mano furono portati all’aeroporto, dopodiché volarono a Colonia.

Cosa era successo? La madre dei piloti ebbe un collasso il 10 aprile, quindi qualche giorno prima della gara. Durante una visita i medici scoprirono un’emorragia interna e trasferirono Elisabeth Schumacher direttamente all’ospedale universitario. Con l’avanzare della settimana la situazione peggiorò drasticamente e in seguito alla donna fu diagnosticata una cirrosi epatica.

Difatti, venne inserita nella lista dei trapianti. I fratelli Schumacher hanno provato a darle tutto il sostegno possibile in quei giorni tremendamente delicati e difficili. Risultato? Purtroppo non c’è stato niente da fare. Elisabeth è scomparsa domenica 20 aprile in ospedale, poche ora prima che partisse la corsa di Imola. Una vittoria estremamente sofferta per Michael.