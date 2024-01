Il Napoli piazza la sorpresa: arriva in prestito

Il club campione d’Italia a caccia dei rinforzi entro fine gennaio: la sorpresa, in prestito, spiazza letteralmente i tifosi

Il Napoli deve risollevarsi il prima possibile. Che la rocambolesca vittoria sulla Salernitana, non senza polemiche, possa essere il primo passo verso il ritorno dei campioni d’Italia in carica? Solo il campo potrà dirlo. Ma intanto il patron Aurelio De Laurentiis ha in mente una sorpresa per i suoi tifosi.

Rudi Garcia ha lasciato un amarissimo ricordo ai sostenitori del Napoli che adesso con Mazzarri, solo a piccoli tratti, stanno vedendo piccoli spiragli di luce. Il presidente azzurro ha ammesso le sue ‘colpe’ durante la scorsa sessione di mercato: scelte che a questo punto la squadra stessa rischia di pagare a caro prezzo. Ma De Laurentiis è uomo di calcio e di mondo e sa bene come muoversi per rimediare: anche mettendo mano al portafogli.

Quell’incredibile squadra in grado di sbaragliare con estrema facilità la concorrenza in ottica Scudetto è lontanissima: così come il suo generale Luciano Spalletti che molti a Napoli rimpiangono ancora. Ma intanto gennaio rischia di essere terra di occasioni per la società campana, con il direttore sportivo Mauro Meluso a fare gli straordinari.

Gli azzurri si stanno muovendo su diverse zone del campo ma una in particolare, tra gennaio e giugno, necessiterà di un intervento davvero massiccio. Si tratta del centrocampo, reparto che ha convinto poco anche al drastico calo prestazionale di Lobotka. Ecco quindi che la sorpresa di De Laurentiis può avvicinarsi già nei prossimi giorni.

L’addio sempre più probabile a zero (c’è l’Inter) di Piotr Zielinski non fa altro che aumentare l’urgenza di nuovi colpi in mediana: e la possibilità più concreta, palesatasi nelle scorse ore, è stata dipinta dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’ che ha descritto un’opzione davvero clamorosa per il centrocampo campione d’Italia.

Sorpresa dalla Premier: Napoli, Fornals in prestito

Secondo il sito iberico il Napoli si starebbe inserendo nella corsa a Pablo Fornals, centrocampista centrale e all’occorrenza trequartista che è sotto contratto con il West Ham fino al 30 giugno 2025 (la società prorogherà di un anno l’attuale scadenza ferma al 2024). Su di lui ci sono Real Betis e Siviglia, la cui concorrenza dovrà quindi essere sbaragliata per sperare nella firma del classe 1996.

Con un passato al Villarreal, Fornals è da quattro anni e mezzo che veste la maglia del West Ham: il calciatore, a questo punto, sarebbe anche tentato dall’ipotesi di un ritorno nella Liga. Ma il Napoli resta lì, alla finestra, pronto a giocarsi le sue carte per un prestito fino al termine della stagione. Fornals fino ad ora ha collezionato 22 presenze tra campionato e coppe, senza né reti né assist a referto.